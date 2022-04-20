Жительница Новосибирска подала иск в суд на популярный маркетплейс Wildberries

Жительница Новосибирска подала иск к Wildberries из-за iPhone, сообщает КП-Новосибирск.

— Смартфон девушка заказала 22 февраля. Уже через несколько дней магазины по всей стране меняли ценники: доллар вырос, а вместе с ним и стоимость зарубежной техники. Мария радовалась, что успела выбрать мобильник вовремя, —говорится в сообщении. —Она внесла стопроцентную предоплату — 69 591 рубль. Доставку назначили на период с 26 по 28 февраля. Однако телефон так и не привезли, хотя на сайте передвижение товара можно было отследить. В середине марта девушка сама связалась с компанией, которая продавала мобильник. По телефону горячей линии фирмы ей ответили, чтобы iPhone больше не ждала. Его якобы просто потеряли на складе. Компания расторгла договор с девушкой в одностороннем порядке, предложив заказать телефон заново. Естественно, уже по новой цене: на 50 тысяч рублей дороже.

В итоге девушка решила судиться.

— Деньги мне вернули, но что я уже смогу купить на них? Сказали бы сразу, в тот же день, что телефона нет, например, и я купила бы в другом месте, пусть чуть дороже. А сейчас эта модель стоит почти 120 тысяч рублей! Более того, на протяжении длительного времени моими деньгами пользовались, — уверена Мария.

По словам юриста Сергея Кравченко, эта ситуация типична для многих импортных товаров. Было много обращений по поводу автомобилей, на которые цена вырастала аж в два раза. Например, цена на BMW выросла с 8 до 15 миллионов.

Юрист подчеркнул, что у иска жительницы Новосибирска есть перспектива. Как минимум, она сможет отсудить так называемую ценовую разницу. Или заставить продавца поставить товар по первоначальной цене.