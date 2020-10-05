Совместители могут оказаться вне закона

Структурным подразделениям регионального правительства поручено проработать вопрос о временном запрете для работников культуры и спорта на работу по совместительству. Об этом губернатор объявил в ходе оперативного совещания в областном правительстве. Поводом для этого послужили выявленные случаи заболевания коронавирусной инфекцией представителей спортивных и творческих профессий, работающих сразу на нескольких площадках. В частности, как сообщил мэр областного центра Анатолий Локоть, из-за выявленных заболеваний у преподавателей, три музыкальные школы в городе закрыты на карантин.

Что касается общеобразовательных организаций, то, как отмечают в правительстве, предпосылок введения дополнительных каникул в связи с эпидемиологической ситуацией, в регионе пока нет. Не предполагаются и ограничения в остальных отраслях экономики области.

— Тем не менее, необходимо сконцентрировать работу с руководителями предприятий и организаций, необходимо усилить разъяснительную, информационную работу с ними, — говорит губернатор. — Наш весенний опыт показал, что благодаря строгой дисциплине, удалось не допустить ни одного очагового заболевания.

По данным оперативного штаба, на утро 5 октября в регионе зарегистрировано 13 543 случая коронавирусной инфекции (+73 за последние сутки), в том числе у 816 детей. 12 177 человек выписаны с выздоровлением (+28 за сутки). Скончались еще пять пациентов, мужчины в возрасте: 66 лет, 73 года, 74 года, двоим было 70 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 469 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 54 человека. На ИВЛ – 5 пациентов. Под медицинским наблюдением находятся 1 532 жителя области, 45 457 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1 010 обращений, госпитализированы 13 человек.

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