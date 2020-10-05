В Новосибирске введено в эксплуатацию почти 768,5 тыс. кв метров жилья

По данным управления архитектурно-строительной инспекции мэрии, за девять месяцев 2020 года в Новосибирске сдано в эксплуатацию 768 тыс. 448 кв. метров жилых площадей (136 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – 562 тыс. 980 кв. метров), сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что 63 дома (12663 квартиры, 697 тыс. 410 кв. метров) – доля многоэтажного жилищного строительства. Шесть жилых зданий (181 квартира, 8893 кв. метра) относятся к категории малоэтажного строительства.

Активнее всего возводятся многоэтажные жилые дома в Октябрьском районе – 11 домов (169 тыс. 934 кв. метра).

— Всего за девять месяцев выполнено под ключ 3258 квартир, что составляет 25 % от общего количества – 12844 введенных квартиры, — уточнили в пресс-службе.

При этом, значительная часть новостроек – 59% – относится к каркасному домостроению. Удельный вес панельных домов – 30%, кирпичных – 11%.

На комплексных площадках городской застройки введено 37 домов общей площадью 367 тыс. 143 кв. метров.

Что касается индивидуального жилищного строительства, то с января по август 2020 года введено 458 домов общей площадью 62 тыс. 145 кв. метров.

Кроме того, с начала года приняты в эксплуатацию 179 объектов общественного и производственного назначения, автостоянок и гаражей общей площадью 291 тыс. 585 кв. метров, рассчитанных на 3200 рабочих мест.

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