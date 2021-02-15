Сохранение текущего уровня ключевой ставки поддержит тренд на мягкое повышение процентных ставок на рынке

Сохранение текущего уровня ключевой ставки поддержит сложившийся тренд на мягкое повышение процентных ставок на рынке, поскольку в условиях роста конкуренции за клиента банки будут стремиться сохранять и наращивать свои портфели привлеченных средств.

Вероятно, мы увидим новые предложения на рынке вкладов, тем более, что практически все лидеры в этом году пока не снижали свои ставки. По рублевым депозитам на текущий момент они достигают 4,5-5% годовых. Практика рынка показывает, что долгое время оставаться на столь низком уровне ставки не могут – клиентам важно получить более выгодные условия размещения средств. С учетом постепенного ослабления давления пандемии на экономику и роста определенности в финансовом секторе они должны последовать в ближайшее время.

Важную роль будет играть качественный дистанционный сервис, который позволит клиентам комфортно управлять своими активами. Мы видели резкий скачок цифровизации сервисов для накоплений еще в прошлом году: к примеру, после внедрения новых дистанционных услуг по накопительным счетам средний чек по этому продукту в ВТБ (ПАО) вырос на четверть. Нет сомнений, что при примерно схожих ценовых предложениях клиенты будут выбирать банки с более удобным и прогрессивным дистанционным сервисом.

Возможный рост ставок по рублевым вкладам также может дать дополнительный импульс для перетока в них валютных сбережений, что усилит сложившийся тренд на девалютизацию пассивных портфелей. За прошлый год из срочных вкладов в целом по банковской системе оттекло более 12,7 млрд в долларовом эквиваленте, или около 17% портфеля валютных депозитов.

Таким образом, нынешнее решение ЦБ закрепляет текущий статус на рынке привлеченных средств и открывает перед банками новый этап конкуренции за клиента. Помимо новых предложений на рынке классических продуктов свою роль должны сыграть дальнейшие предложения ЦБ РФ в отношении рынка инвестиционных средств, а также предложения банков для квалифицированных инвесторов, которые могут стать новым определяющим трендом этого года.