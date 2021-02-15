Производители муки и хлеба в Новосибирской области получат субсидии

Министерство сельского хозяйства Новосибирской области разработало проект постановления об утверждении Порядков предоставления мер государственной поддержки предприятиям мукомольной и хлебопекарной промышленности, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.
Документ получил положительное заключение об ОРВ на порядки предоставления субсидий производителям муки и хлеба региона.
В правительстве региона уверены, что государственная поддержка по возмещению части затрат производителям муки и хлебобулочных изделий позволит в условиях роста закупочной цены на пшеницу сохранить объемы производства и реализации хлеба и хлебобулочных изделий и цену на них.
Фото: pixabay.com, автор- EvgeniT
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