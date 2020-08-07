Создание сложных сайтов: что необходимо учитывать?

Сайт для бизнеса

Если речь идет про веб-ресурс для бизнеса, при его разработке необходимо учитывать определенные нюансы. Такой проект лучше поручить специалистам. Например, на сайте https://www.cosmos-web.ru/production/integration/ можно узнать нюансы разработки сложных сайтов или их интеграции с различными сервисами. Но обязательно нужно учитывать поставленные бизнес-цели. Это непременно должен оказаться уникальные веб-ресурс, чтобы у него не было аналога в интернете.

Речь идет про разработку не обычного, а сложного сайта. Но заказчик должен вначале определиться с поиском ответов на несколько вопросов.

Для каких целей это понадобится? Какие конечные цели необходимо решить? Как он должен выглядеть? Сколько денег на него можно потратить?

На этом этапе нужно определиться не только с основной суммой, которая будет потрачена, но также за какое время проект должен быть полностью выполнен.

Отличительные особенности

А чем именно отличается разработка сложных сайтов, какие ключевые моменты можно выделить? Стандартный подход, который уже отработан годами, здесь совершенно не подходит. Очень важен конечный хороший результат. Поэтому можно сказать, что отличительными особенностями сложного сайта является следующее:

автоматизирование бизнес-процессов;

эксклюзивный дизайн или шаблон со сложной структурой и функционалом;

разработка сложного функционала: например, калькулятор, системы оплаты, биллинг и другое.

интеграция с различными системами или сервисами: например, касса онлайн, 1С, ERP системы, CRM и другими.

Во всем должен ощущаться только индивидуальный подход, никакие шаблоны ни в коем случае не должны быть задействованы. Для разработки такого сайта необходимо обращаться не в обычную веб-студию, а в специализированную компанию. Это должен оказаться профессионально организованный ресурс. Такой подход часто избирается для таких направлений как транспорт и логистика, финансовая сфера, работа с недвижимостью и т.д.

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