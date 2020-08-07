Эксперты проанализировали траты новосибирцев по кредитным картам

Райффайзенбанк проанализировал динамику трат по кредитным картам в Новосибирске в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Средний чек разовой покупки по кредитной карте в первом полугодии 2020 года снизился на 8% до 1170 рублей, при этом женщины сократили траты сильнее (на 8%, до 1126 рублей), а мужчины — на 7%, до 1298 рублей.

Несмотря на общее падение объема покупок по кредитным картам в 2020 году, средний чек новосибирцев по ряду категорий не только не упал, но даже продемонстрировал рост. Так, выросли средние расходы на продукты (+9%), спортивные товары (+9%), фас-фуд (+7%), аптеки (+4%) и, неожиданно, даже на рестораны (+3%). При этом средний чек у женщин в этих категориях в процентном выражении вырос сильнее, чем у мужчин. При этом ряд категорий, включая авиаперелеты, расходы на одежду, отели и развлечения, показал предсказуемое снижение среднего чека.

Отмечается, что по количеству транзакций в первом полугодии в топе такие категории, как продукты, фаст-фуд, автозапчасти, и аптеки.

В Новосибирске в топ самых крупных покупок, которые оплачены кредитной картой, вошли автомобили, туристические путевки и услуги страховых компаний. Причем крупные чеки у мужчин значительно выше, чем самые дорогие покупки у женщин.

— Мы видим, как изменились приоритеты у наших клиентов. Если раньше кредитными картами часто пользовались в путешествиях, то в этом году в фокусе вопросы здоровья и безопасности семьи, — отмечает директор сети операционных офисов АО «Райффайзенбанк» в Новосибирске Наталья Голубева.

Фото: pixabay.com, автор- stevepb