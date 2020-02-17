Созидательность — коллективный талант

Во-первых, локацией мероприятия стало главнейшее архитектурное ядро Новосибирска — площадь Ленина. Не просто буквальнейший центр, а место концентрации базовых каменных мемов Новосибирска.

Во-вторых, площадки двух частей ассамблеи — профессионально-официальной и неформальной — тоже дома-мемы. Профессиональную половину события принимал в своем большом зале Новосибирский архитектурный университет, а местом вечеринки стал полюбившийся «випклубовцам» ресто-клуб «Танцуки» — яркий уголок не менее культового здания — Делового Дома. С этого здания, архитектурно сенсационного по меркам «прошлых двадцатых», начинался в юном Новосибирске бум урбанизации и послереволюционного предпринимательства. Так что, можно сказать, деловая история города изящно описала круг по архитектурной канве.

Неудивительно, что эстетика деловой части ассамблеи тоже опиралась на архитектурные аллегории. «Архитектура бизнеса-2020» — так сформулирована повестка бизнес-практикума.

Метафора эта выглядела абсолютно естественной и непринужденной, поскольку у делового успеха и у удачной архитектуры, по сути, одинаковая «формула счастья». Это структурно-динамический баланс и композиционная гармония.

Как действуют эти силы в понятийном поле менеджмента — этому и были посвящены эксклюзивные выступления экспертов-практиков: Елены Махоты, консультанта по системам управления организацией и развитию компетенций персонала в управлении бизнес-процессами, а также Романа Петрова, основателя и директора компании «ITConstruct». Оба выступления по плотности представленного методического материала соответствовали определению «аж ложка стоит!».

Елена Махота разобрала изъяны неэффективных управленческих конструкций (детально, на уровне психолингвистики, семиотики и теории продуктивных диалогов), а Роман Петров на примерах и ситуативных моделях показал, как сделать СРМ-системы реально, полновесно эффективными — без конфузного сюжета «Дали первоклашке электронный микроскоп».

В этой теме Роман Петров — эксперт VIP-уровня: он входит в Топ-100 рейтинга ключевых персон российского рынка digital-маркетинга и веб-разработки России. Надежность IT-решений и внедрений компании «ITConstruct» подтверждена статусом: он — золотой сертифицированный партнер компании 1С-Битрикс, занимающий лидирующие позиции среди партнеров 1С-Битрикс по всей России. Так что участники бизнес-практикума не просто послушали культовую персону, а получили настоящий информационный деликатес, плотный массив навыков и знаний.

Композиционный переход к неформально-праздничной части тоже был «зодческим»: новыми членами VIP-Club’a стали люди, зримо причастные к актуальному урбанизму: Александр Назаров, совладелец и руководитель компании Nazarov&Partners и Елена Михайлова, совладелец компании, руководитель кипрского представительства Nazarov&Partners. Туда, на Кипр, и перенесла присутствующих яркая мультимедийная презентация Nazarov&Partners. Эффект слома «четвертой стены» был исполнен отлично: гостям встречи, судя по восторженным взглядам, хотелось войти в экран, «в картинку» — навстречу морскому бризу и архитектурным красотам южной страны. Впрочем, материализовать этот восторженный порыв не трудно: сегодня иметь роскошные апартаменты у моря — вполне реальный вариант, сопоставимый с сибирскими ценами.

Неформальная, тусовочная часть февральской ассамблеи получилась традиционно яркой: «Танцуки» — место облюбованное, «разогретое», резонансное «випклубовскому» духу. К тому же атмосфере новеньких двадцатых, которые и впрямь оказались «ревущими», очень пригодился терапевтический эффект здешнего сообщества.

— Эмоциональный фон начала 2020-го довольно непонятный, даже сумрачный, — рассуждает Алексей Потапов, генеральный директор консалтинговой группы «VIP-сlub». — Двадцатые этого века начались с весьма драматичных сюжетов. Глобализация, например, скоропостижно встала на паузу неясной продолжительности. Встала по причине, которую политологи накануне даже и вообразить не могли, — из-за коронавируса. Буквально за две недели хрупкость и иллюзорность глобализации стала очевидной. Не сказать, что мир прямо совсем-совсем погрузился в пучину хаоса, с головой туда нырнул. Но он точно сел на бортик этого водоема и свесил в пучину ножки. И человечество на некоторое время оказалось в положении той книжной девочки Алисы — ей «все страньше и страньше, все чудесатее и чудесатее». В мире воцарилась этакая детская растерянность — никто не знает, как жить дальше, ориентиры и абсолюты стали зыбкими. И единственный сейчас непреложный абсолют в этом скользящем и плавящемся мире — дружба, товарищество и партнерские отношения. У русских буквально в генный код вшит талант сплачиваться и прорываться вместе. «Единица — вздор, единица — ноль» — эти строки Маяковского именно в контексте нашей коллективной души звучат во всем оттеночном богатстве. Коллективная победа, коллективное созидание, коллективное творчество — все это проявления нашего главного национального таланта — таланта дружбы.

Фото предоставлено VIP-сlub-ом