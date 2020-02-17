Летом в Новосибирске запустят производство и продажу «умной» футболки

— Портфельная компания группы «СИГМА.Новосибирск» MoveCross разрабатывает «умную» футболку с применением гибкой печатной электроники. На старте проекта команда MoveCross создала концепт нового продукта: футболки, которая считывает ЭКГ, отслеживает комплекс биометрических и инерционных показателей. Систему снятия и обработки сигнала: центральный сенсор и расположение электродов — MoveCross заказал у специализированной контрактной компании по разработке электроники PLUSMINUS (также состоит в группе компаний «СИГМА.Новосибирск»), — рассказал во время пресс-тура директор группы компаний Борис Галкин.

Первый рабочий прототип футболки компания выпустила в сентябре 2019 года. MoveCross сейчас позиционируется как b2c продукт. Это «умная» одежда для тех, кто любит заниматься спортом и просто держать под контролем состояние своего организма. С ее помощью можно отследить качество выполняемых в ходе тренировки упражнений, пульс и частоту дыхания. Благодаря использованию печатных электродов футболка не нуждается в специальном уходе, ее удобно носить и можно стирать — как и обычную одежду.

— Проводящую пасту для печати электродов на футболке производит компания «ТК «Печатные технологии» Центра нанотехнологий и наноматериалов республики Мордовии в городе Саранске, датчики мы пока закупаем в Китае и Финляндии, а интеграцию и готовый продукт производим в Новосибирске. В тестовом режиме малосерийное производство планируем запустить летом 2020 года. Предзаказ уже открыт, и каждый может поучаствовать в испытании первых «умных» футболок от MoveCross, — говорит Борис Галкин. — Около 50 людей по всей стране будут заниматься спортом и тестировать наш продукт, а мы проанализируем обратную связь. Судя по предварительным опросам, это востребованное решение. Люди заявляют, что футболка — более функциональный и интересный продукт, чем наручные часы и патчи. Цена футболки составит 9 тысяч рублей. Первые продажи планируем организовать через интернет-магазины и сеть дистрибьюторов. Сейчас в разработке находится обновленный дизайн и приложение для футболок.

После продажи 200-300 маек «СИГМА.Новосибирск» будет готова инвестировать в разработку собственных датчиков, если это позволит снизить себестоимость продукции. По оценкам Галкина, для этого потребуются около 3 млн рублей инвестиций.

— В перспективе мы рассматриваем возможность коллаборации с крупными спортивными компаниями. Но эта тема выйдет на повестку дня, когда речь пойдет о производстве нескольких тысяч футболок в год, — говорит директор «СИГМА.Новосибирск».

Следующим этапом развития компании MoveCross может стать разработка спецификации «умной» футболки для медицинских целей.

Группа компаний «СИГМА.Новосибирск» входит в сеть наноцентров Фонда инфраструктурных и образовательных программ (дочерняя структура АО «Роснано»). Сейчас в портфеле компании около 100 нулевых (только что созданных) стартапов и около 90 проектов на разных стадиях развития.

Фото предоставлено пресс-службой «СИГМА.Новосибирск»