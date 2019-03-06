Специалисты АО «РЭС» приняли участие в семинаре производителей электротехнической продукции

С 28 февраля по 1 марта 2019 года на базе ЧОУ ДПО «Энергоцентр» прошел семинар, организованный для АО «РЭС» ведущими производителями электротехнического оборудования. В ходе семинара порядка 30 технических специалистов, представляющих исполнительный аппарат и некоторые филиалы АО «РЭС», смогли ознакомиться с передовыми технологиями и образцами инновационной продукции для объектов электросетевого хозяйства.

Сотрудники Общества, принявшие участие в мероприятии, уделили внимание не только теоретическому наполнению семинара, выслушав доклады представителей компаний-производителей с подробными презентациями, но и отдельно остановились на практической части, приняв активное участие в занятии по отработке технологии монтажа элементов воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом СИП.

В рамках семинара удалось рассмотреть достаточно обширный перечень тем и вопросов по самым разным направлениям технического обслуживания электросетей, в том числе:

инновационные изделия, услуги и решения для распределительных сетей 0,4 и 6-35 кВ;

конструкция и особенности эксплуатации высоковольтных вводов;

инжиниринговые решения для эксплуатации электрооборудования;

текущее состояние работ по российской и международной стандартизации в области измерительных трансформаторов и т.д.

Помимо демонстрации образцов продукции, производители обратили внимание и на имеющуюся на рынке контрафактную продукцию, рассказали о рисках её применения для надежности электрических сетей и поделились признаками, по которым можно отличить оригинал от подделки. Стоит отметить, что все производители электротехнической продукции – это российские компании, что особенно важно в рамках взятого в стране курса на импортозамещение.

В целом, участие специалистов АО «РЭС» в подобных семинарах не только способствует расширению профессионального кругозора и повышению уровня технических знаний, но и позволяет быть в курсе самых передовых технологий и новаторских решений. Безусловно, применение полученных знаний и навыков положительно скажется на результатах производственной деятельности всего предприятия, а, соответственно, и на надежности функционирования энергосистемы региона.

Фото: пресс-служба компании