Спикер парламента новосибирской области Андрей Шимкив вошёл в рабочую группу по изменению конституции России

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив включен в состав рабочей группы, которая займется подготовкой изменений в Конституцию России.

Постановление о создании рабочей группы было подписано через несколько часов после отставки Правительства РФ. Она произошла после послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Напомним, в ходе оглашения послания президент предложил изменить порядок назначения главы правительства и кабинета министров. Право утверждать, а не просто согласовывать кандидатуру премьер-министра может получить Госдума. Затем глава правительства сам выберет министров и заместителей. При этом глава страны настоял на том, чтобы за президентом сохранилось право отстранять от должности премьера, министров и их заместителей — в случае ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с утратой доверия.

Первое заседание рабочей группы по внесению поправок в Конституцию состоится сегодня, 16 января. Встреча пройдет в государственной резидеции Ново-Огарево под Москвой. В ней примут участие все 75 человек, которых ранее президент Владимир Путин включил в группу.

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