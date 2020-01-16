В 2019 году потребление электроэнергии в Новосибирской области уменьшилось на 0,9%

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай» (Новосибирское РДУ), за 2019 год потребление электроэнергии в энергосистеме Новосибирской области составило 16379,3 млн кВт•ч, что на 0,9 % меньше, чем за 2018 год, сообщили в пресс-службе филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири.

Отмечается, что выработка электростанций Новосибирской энергосистемы в 2019 году составила 13198,3 млн кВт•ч, что на 1,5 % больше объема выработки в 2018 году. В том числе ТЭС энергосистемы Новосибирской области за 2019 год выработали 11151,0 млн кВт•ч электроэнергии, что на 2,2 % больше объема выработки за 2018 год. Выработка Новосибирской ГЭС в 2019 году по сравнению с аналогичным показателем прошлого года уменьшилась на 2,5 % и составила 2047,2 млн кВт•ч.

За декабрь 2019 года потребление электроэнергии в энергосистеме региона составило 1667,6 млн кВт•ч, что на 5,2 % меньше объема потребления за декабрь 2018 года.

Выработка электроэнергии электростанциями Новосибирской области за декабрь текущего года составила 1506 млн кВт•ч, что на 6,1 % больше аналогичного показателя 2018 года. При этом ТЭС Новосибирской области выработали 1399,9 млн кВт•ч электроэнергии, что на 4,9 % выше объема выработки ТЭС за декабрь 2018 года. Выработка Новосибирской ГЭС составила 106,1 млн кВт•ч, увеличившись на 25,5 % относительно декабря прошлого года.

Потребность энергосистемы Новосибирской области в электроэнергии покрывалась, в том числе, за счет перетока из смежных энергосистем. Прием электроэнергии по межсистемным и межгосударственным линиям электропередачи за декабрь 2019 года составил 161,6 млн кВт•ч. Всего с начала года суммарный переток электроэнергии в Новосибирскую энергосистему составил 3181 млн кВт•ч.

Как пояснил директор Новосибирского РДУ Дмитрий Махиборода, снижение объема потребления электроэнергии в энергосистеме Новосибирской области в декабре 2019 года обусловлено более высокой среднемесячной температурой воздуха, значение которой в декабре 2019 года на 9,7 °С выше температуры декабря 2018 года. Увеличение выработки Новосибирской ГЭС в декабре 2019 связано с большим расходом воды через гидроагрегаты при большей приточности воды в Новосибирское водохранилище по сравнению с декабрем 2018 года.

Фото редакции