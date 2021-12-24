Спикер Заксобрания не скрывает, что хочет стать губернатором

Председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив не исключает своего участия в выборах губернатора региона в 2023 году. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналистов, в ходе пресс-конференции, посвященной годовым итогам работы регионального парламента. При этом речь идет исключительно о Новосибирской области. Другой регион, по словам спикера, он для губернаторской работы не рассматривает.

— Вам скучно без меня будет, если я куда-нибудь уеду, — заявил Шимкив журналистам. — Я работал в Москве, но спал и видел, как вернусь в родную деревню. Что касается Новосибирска, то я — стопроцентный сторонник нашего президента. Как скажет, так и разберемся. У нас очень хорошие отношения с действующим губернатором. Конечно, я человек амбициозный, вопросов нет. Но надо понимать весь политический расклад и все остальное. Поэтому давайте подождем.

— Кто там их курирует, без разницы: сегодня один, завтра другой, — высказался спикер Заксобрания в адрес исполнительной власти. — Но мы в любом случае будем задавать эти вопросы, потому что это бюджет Новосибирской области. Наша область слишком большая, чтобы в одном месте сконцентрировать все ГЧП, концессии. А районам что делать?

Стоит отметить, что на стадии возможного президентского «кастинга» претендентов на пост №1 в Новосибирской области лидер законодательной власти неоднократно демонстрировал «очень хорошие отношения» к команде основного потенциального соперника — лидера власти исполнительной, действующего губернатора Андрея Травникова. В частности, работа регионального правительства в рамках реализации концессий и программ государственно-частного партнерства неоднократно при обсуждении в региональном парламенте подвергалась довольно жесткой обструкции со стороны именно Шимкива. По неофициальной информации, вероятен его конфликт с «правой рукой» губернатора, его первым заместителем как председателя регионального правительства Владимиром Знатковым, курирующим концессии. Вот и в ходе пресс-конференции не удалось избежать критики практически всех концессий.

Не исключено, что наиболее чувствительные проявления «очень хороших отношений» с обеих сторон отчасти смогут сдержать нормы нового законодательства о публичной власти, согласно которому, с одной стороны, Заксобрание может выразить недоверие губернатору, а с другой — губернатор может инициировать роспуск Заксобрания. Сейчас этот законопроект проходит рассмотрение в Госдуме РФ.

Напомним, что к выборам губернатора готовится и Андрей Травников, год назад по итогам кампании по выборам депутатов Заксобрания области и горсовета Новосибирска поручивший профильным подразделениям областного правительства изучить положительный опыт кампании для использования его на губернаторских выборах в 2023 году.