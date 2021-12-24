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Спикер новосибирского Заксобрания признался, что боится платежей по ГЧП и концессиям

  • 24/12/2021, 18:32
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Спикер новосибирского Заксобрания признался, что боится платежей по ГЧП и концессиям
В планах Заксобрания — вместе с правительство области посмотреть отдачу по подоходному налогу на всех крупных стройках, которые идут в регионе.

Ситуация с «Экологией-Новосибирск» — очень больной вопрос не только для депутатов, но и для каждого жителя Новосибирской области, констатировал спикер регионального парламента Новосибирской области Андрей Шимкив в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.

— Мы изначально сделали стратегические ошибки, потому что конкуренции не было никакой. Я уже приводил пример, что во многих регионах — по несколько регоператоров, и ничего страшного не происходит. Были проблемы, но люди быстро меняют и находят других, — пояснил Шимкив. — Я сейчас не буду рассуждать: надо с ними расторгать или не надо. Но действия, которые сейчас происходят, самобанкротство, конечно, настораживают. Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация. Наверняка это будет одним из вопросов январской сессии регионального парламента в следующем году. Многие наши перевозчики, бизнесмены уходят на банкротство, потому что маленькие компании не в состоянии выдержать такие долги. Вопрос сложный, и его необходимо было решать уже давным-давно.

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На пресс-конференции председатель Заксобрания области, в принципе, подверг критике все концессии и проекты ГЧП в регионе. По его словам, к любой из них у депутатов очень много вопросов.

— Когда нам говорят, что мы ничего в бизнесе не понимаем, то я уже отвечал: пусть биографии депутатов почитают. Мне такое говорить — тем более смешно. Я проснусь и ночью расскажу вам про бизнес все, что можно, и даже то, что будет наперед. Мы задаем нормальные вопросы по тем же поликлиникам. В феврале будет три года, как мы подписали договор об их создании, но их нет, просто нет! Где-то же всегда наступает предел! — возмущается спикер регионального парламента. — Тогда поликлиники стоили 12 млрд, а теперь — 21 млрд: как мы можем не задавать вопросы? Оттого, что вовремя их не построили — плюс 9 млрд. Кто там курирует проект — нам без разницы: сегодня один, завтра другой. Но мы в любом случае будем задавать эти вопросы, потому что это бюджет Новосибирской области. Кроме того, наша область слишком большая, чтобы в одном месте сконцентрировать все ГЧП, концессии. А районам что делать? Мы хотим это услышать, мы хотим это понимать.

Шимкив признался, что боится нагрузки, которая может лечь на бюджет по всем концессиям и ГЧП.

Я уже давно ничего и никого не боюсь, а вот этого боюсь. Мы сегодня еще не знаем окончательную цену концессии по школам, потому что не было проектов, экспертиз и всего остального. Европа отказалась от таких вариантов ГЧП и концессий в 15-20 лет, а мы пока на них идем. Но даже с мостом все-таки есть надежда, что люди поедут и будет платная составляющая, то есть нам придется меньше доплачивать из бюджета, — рассуждает председатель Заксобрания. — А вот что касается мусорной концессии: наши обязательства 700 тысяч тонн мусора — и нет выплат из бюджета.  Когда мы строим социальные объекты по ГЧП или концессии — это все нагрузка на бюджет, причем под такой хороший процент. Наверное, и это надо. Главное в этой ситуации — не заиграться. Мы не против школ, больниц и всего остального. Да, наша инфекционная больница на 500 коек старая, помещение изношено, поэтому мы строим новую на 500 коек. Но в результате таких вопросов, за которые платить придется по 10-12% годовых, достаточно. Почему и появился «потолок» в 2,5% от собственных доходов бюджета.

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Он отметил, что сегодня Санкт-Петербург идет путем, по которому механизм концессий возможен только по тем объектам, где есть какая-то возвратная плата. Например, спорткомплексы с продажей абонементов. Уходить чисто под бюджетные обязательства — очень опасно.

— Если у нас будут увеличиваться доходы бюджета, то, наверное, мы как-то будем закрывать (Обязательства по ГЧП и концессиям. — Ред.). Но мы точно это почувствуем. По тем же школам: только 16 регионов в РФ вошли в концессионную программу. За три года, за которые мы не построили поликлиники (разрабатывая ГЧП), мы бы уже сами три построили, — говорит Андрей Шимкив. — А история с четвертым мостом? Эти 44 млрд (Первоначально стоимость моста составляла более 90 млрд рублей. — Ред.) я до смерти помнить буду, что прошел с ними. Поэтому мы с губернатором договорились, что только 2,5% от собственных доходов бюджета будет направляться на выплаты по концессиям и ГЧП.

При этом он подчеркнул, что в планах Заксобрания вместе с правительство области — посмотреть отдачу по подоходному налогу на всех крупных стройках, которые идут в регионе.

— Это можно все промониторить, посмотреть. Можно взять смету. Это вопросы, которые мы будем контролировать и через министров, и через губернатора. Хотелось бы все это видеть. Это доходы нашего бюджета. Когда мы отдаем такие подряды, хотелось бы видеть отдачу от них хотя бы в налогах, — пояснил он.

В то же время, по словам Шимкива, в рамках установленного в бюджете лимита в 2,5% у области еще есть место для нескольких концессий. Но все зависит от цены и места их реализации.

— Можно построить еще школу, две, три, но хотелось бы, чтобы они хотя бы в сельской местности были, — подчеркнул он.

Фото пресс-службы Заксобрания Новосибирской области

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Рубрики : Экономика Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : Экономика концессия ГЧП власть бюджет


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