«Спокойствие, рассудительность, алгоритм: управление финансами в кризис»

28 мая 2020 состоялось онлайн заседание Клуба Директоров №36 на тему: «Управление финансами компании в кризис: 3 обязательных шага». Это второе онлайн-заседание клуба.
Гусева (Гуляева) Марина, (генеральный директор и совладелец Сибирского офиса ГК «ИНТАЛЕВ», эксперт по системам управления) начала встречу с воодушевления и тезиса, что выживать можно и нужно, при этом необходимо помнить уроки прошлых кризисов.
Выживает тот, у кого:
Рассказала Марина и об особенностях данного кризиса и выделила главную мысль: важно не медлить, а действовать. Остановилась на трех антикризисных шагах, которые необходимо делать руководителю сегодня:
Спикер привела конкретные примеры из разных бизнесов; что и как можно сделать уже сегодня.
Следующий спикер Цин-Дэ-Шань Александр (Томск, основатель сети спортивных клубов «Power Club», федеральной сети школ фитнес-тренеров, образовательной компании «KADS Academy») подробно и интересно рассказал о мерах оптимизации, которые применяются в его бизнесе. Рассказал о том, что сделано с наиболее расходными статьями: аренда и заработной платы сотрудников. Посоветовал собственникам посмотреть, на сколько пострадают активы компании в данных условиях, и, в зависимости от этого, принимать решение о продаже бизнеса. Следующая важная рекомендация от Александра: не брать кредиты и займы, так как непонятно, как будет развиваться экономическая модель в нашей стране далее. Александр считает, что: «когда мы откроемся, кризис на этом не закончиться. По моим прогнозам, кризис будет длиться не менее 2-х лет».
Соколова Елена (владелец консалтинговой компании «АЛС», аттестованный налоговый консультант, эксперт в области управления финансов, бюджетирования, организационного проектирования) в начале своего выступления дала ценную информацию про то, как и при каких условиях руководитель компании может получить субсидии от государства и ответила на вопросы: Какие инструменты управления финансами необходимы в кризис? Без чего сейчас нельзя? Что делать, чтобы сохранить доходы и как анализировать и сокращать расходы? Оптимизация и мобилизация всей компании, как способ выживания в кризис. Как действовать? Когда надо считать деньги: когда их много или когда их мало?
Дорофеев Виталий (владелец компании «Вектор-Азия») обратился к собственникам и директорам тех компаний, которые хоть и потеряли в оборотах, но не стоят на «стропе». Его тезисы выступления:
В завершении своего выступления Виталий сказал: «Сейчас не большие побеждают маленьких, а быстрые – медленных» и сделал подарок всем участникам клуба в виде помощи в поиске поставщиков в Китае и пакета материалов от московских партнеров по технологиям создания отдел продаж.
Следующий спикер из Санкт – Петербурга Ауматсу Ана (руководитель, эксперт в области финансового аудита, бухгалтерского аутсорсинга; также журналист, художник, модельер, автор коллекций одежды) дала очень интересный взгляд: так как у мелкого бизнеса планирование и до кризиса было «слабым» местом, то возможно сейчас нет смысла бежать в этом направлении, а необходимо подумать больше о вариативности планирования. Также оптимизировать не все подряд, а с учетом потенциала компании. Анна подчеркнула, что среди имеющихся сотрудников можно повысить заинтересованность в результате, финансовую ответственность. Очень интересно рассказала про свой собственный опыт работы в кризисе. «Кризис – это всего лишь условия, которые каждый используют по своему усмотрению».
Алексей Гусев (собственник и генеральный директор компании «Ресторан Менеджмент Групп», которая занимается управлением заведениями общественного питания в Новосибирске, Якутске) напомнил, что недавно все собственники бизнеса стояли перед выбором: закрываемся или пережидаем. Особенно это затронуло наиболее пострадавшие отрасли, такие как ресторанный и гостиничный бизнес. Размышляя, многие пришли к выводу: «Завтра то, что работало вчера, работать не будет». Поэтому он предлагает пересмотреть всю стратегию бизнеса, обязательно пересмотреть экономику и понять точку безубыточности. Алексей напомнил директорам, что сейчас важно делать следующие шаги: определить стратегию и план, по которому идет компания; провести инвентаризацию своей целевой аудитории; оптимизацию всех расходов под точку безубыточности; производить ежедневное управление финансами.
По окончании заседания состоялся традиционный розыгрыш от партнеров Клуба Директоров в онлайн-режиме.
Следующее заседание Клуба Директоров снова в онлайн формате 25 июня 2020 в 12 .00 МСК
Тема: «Продажи до и после вируса»
Фото предоставлено Клубом Директоров
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