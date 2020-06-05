«Спокойствие, рассудительность, алгоритм: управление финансами в кризис»

28 мая 2020 состоялось онлайн заседание Клуба Директоров №36 на тему: «Управление финансами компании в кризис: 3 обязательных шага». Это второе онлайн-заседание клуба.

Гусева (Гуляева) Марина, (генеральный директор и совладелец Сибирского офиса ГК «ИНТАЛЕВ», эксперт по системам управления) начала встречу с воодушевления и тезиса, что выживать можно и нужно, при этом необходимо помнить уроки прошлых кризисов.

Выживает тот, у кого:

Ясные цели и стратегия;

Сильные продажи;

Уверенность в финансах;

Результативный персонал.

Рассказала Марина и об особенностях данного кризиса и выделила главную мысль: важно не медлить, а действовать. Остановилась на трех антикризисных шагах, которые необходимо делать руководителю сегодня:

Определить точки роста выручки. Найти свою точку безубыточности. Выявить ненужных сотрудников, повысить эффективность нужных.

Спикер привела конкретные примеры из разных бизнесов; что и как можно сделать уже сегодня.

Следующий спикер Цин-Дэ-Шань Александр (Томск, основатель сети спортивных клубов «Power Club», федеральной сети школ фитнес-тренеров, образовательной компании «KADS Academy») подробно и интересно рассказал о мерах оптимизации, которые применяются в его бизнесе. Рассказал о том, что сделано с наиболее расходными статьями: аренда и заработной платы сотрудников. Посоветовал собственникам посмотреть, на сколько пострадают активы компании в данных условиях, и, в зависимости от этого, принимать решение о продаже бизнеса. Следующая важная рекомендация от Александра: не брать кредиты и займы, так как непонятно, как будет развиваться экономическая модель в нашей стране далее. Александр считает, что: «когда мы откроемся, кризис на этом не закончиться. По моим прогнозам, кризис будет длиться не менее 2-х лет».

Соколова Елена (владелец консалтинговой компании «АЛС», аттестованный налоговый консультант, эксперт в области управления финансов, бюджетирования, организационного проектирования) в начале своего выступления дала ценную информацию про то, как и при каких условиях руководитель компании может получить субсидии от государства и ответила на вопросы: Какие инструменты управления финансами необходимы в кризис? Без чего сейчас нельзя? Что делать, чтобы сохранить доходы и как анализировать и сокращать расходы? Оптимизация и мобилизация всей компании, как способ выживания в кризис. Как действовать? Когда надо считать деньги: когда их много или когда их мало?

Дорофеев Виталий (владелец компании «Вектор-Азия») обратился к собственникам и директорам тех компаний, которые хоть и потеряли в оборотах, но не стоят на «стропе». Его тезисы выступления:

Всегда использовать инструменты по управлению финансам: план по доходам; план по расходам и набор правил при работе с финансами. Подчеркнул, что в кризис все сроки сокращены, и работать необходимо не в месячном периоде, а строить планы на неделю.

План по доходам состоит из: плана по подписаниям; действиям, которые могут привести к увеличению дохода, (в том числе работа с неликвидами и дебиторской задолженностью) и учет расходов на эти действия.

План по расходам: 1. Запланировать расходы, которые необходимы, для получения дохода. Важно! Относиться к расходам, как к инвестициям. 2. Шаги по управлению расходами. 3. Считаем расходы по шагам по управлению расходами.

Необходимо больше работать по доходам, чем оптимизировать расходы.

Антикризисные шаги: смотрим расходы через призму их влияния на доход. Адаптируемся к изменившемуся миру. Готовим антикризисный продукт.

Кризис не создал, а обнажил проблемы в компании, которые были. Поэтому убрать «слабых» нерезультативных сотрудников – это оздоровление коллектива и сокращение действий, не дающих результат.

Как способ компании выжить в кризис – оптимизация и мобилизация.

В завершении своего выступления Виталий сказал: «Сейчас не большие побеждают маленьких, а быстрые – медленных» и сделал подарок всем участникам клуба в виде помощи в поиске поставщиков в Китае и пакета материалов от московских партнеров по технологиям создания отдел продаж.

Следующий спикер из Санкт – Петербурга Ауматсу Ана (руководитель, эксперт в области финансового аудита, бухгалтерского аутсорсинга; также журналист, художник, модельер, автор коллекций одежды) дала очень интересный взгляд: так как у мелкого бизнеса планирование и до кризиса было «слабым» местом, то возможно сейчас нет смысла бежать в этом направлении, а необходимо подумать больше о вариативности планирования. Также оптимизировать не все подряд, а с учетом потенциала компании. Анна подчеркнула, что среди имеющихся сотрудников можно повысить заинтересованность в результате, финансовую ответственность. Очень интересно рассказала про свой собственный опыт работы в кризисе. «Кризис – это всего лишь условия, которые каждый используют по своему усмотрению».

Алексей Гусев (собственник и генеральный директор компании «Ресторан Менеджмент Групп», которая занимается управлением заведениями общественного питания в Новосибирске, Якутске) напомнил, что недавно все собственники бизнеса стояли перед выбором: закрываемся или пережидаем. Особенно это затронуло наиболее пострадавшие отрасли, такие как ресторанный и гостиничный бизнес. Размышляя, многие пришли к выводу: «Завтра то, что работало вчера, работать не будет». Поэтому он предлагает пересмотреть всю стратегию бизнеса, обязательно пересмотреть экономику и понять точку безубыточности. Алексей напомнил директорам, что сейчас важно делать следующие шаги: определить стратегию и план, по которому идет компания; провести инвентаризацию своей целевой аудитории; оптимизацию всех расходов под точку безубыточности; производить ежедневное управление финансами.

По окончании заседания состоялся традиционный розыгрыш от партнеров Клуба Директоров в онлайн-режиме.

Следующее заседание Клуба Директоров снова в онлайн формате 25 июня 2020 в 12 .00 МСК

Тема: «Продажи до и после вируса»

Фото предоставлено Клубом Директоров