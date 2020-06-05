В ЛДПР сделают ставку на опытных и известных партийцев

В рамках предстоящей кампании по выборам в заксобрание области и горсовет Новосибирска реготделение ЛДПР намерено опереться, в первую очередь, на опытных и известных политиков-партийцев. В настоящее время их кандидатуры направлены для согласования на федеральный партийный уровень. Об этом в комментарии Infopro54 рассказал координатор реготделения партии Александр Щербак. Сами кандидатуры в реготделении пока озвучить отказываются до окончательного утверждения высшим советом партии.

— Сейчас нам рано это озвучивать, — говорит Александр Щербак. — Пока не будет подписанного решения высшего совета, не совсем корректно об этом говорить. Это наши партийцы из Новосибирской области. В ЛДПР у нас четкое правило: у нас нет людей со стороны. У нас невозможно такое, чтобы человек ниоткуда появился в тройке. Это партийцы, которые в нашей структуре очень давно.

Что касается возможных новых лиц, то таковыми потенциальные кандидаты будут только для людей, что называется, вне политики.

— Они не новые для избирателей, с которыми работают, — говорит Щербак. — Наш список формируется не за три дня, а на основании многих лет предыдущей работы.

Как следует из дальнейшего комментария собеседника издания, в большей степени предопределено избирательное будущее действующих депутатов горсовета от ЛДПР — Евгения Лебедева и Леонида Рыбина. В частности, руководитель фракции Евгений Лебедев уже определенно представит партию на предстоящих выборах

— Евгений Владимирович — это наш флагман, — говорит координатор реготделения ЛДПР о своем однопартийце. — Естественно, он идет на выборы.

Что касается Рыбина, то, по словам координатора партийного реготделения, с ним политические дороги разошлись. Поводом стало голосование по поводу отмены партсписков, которое депутат поддержал — вопреки решению партии.

Напомним, что годом ранее у ЛДПР разошлись пути с представителем своего депкорпуса в заксобрании — Дарьей Украинцевой. Несмотря на то, что Украинцева заявила о выходе из ЛДПР и вступлении в партию «Зеленые», по законодательству она до конца созыва должна доработать в составе депутатского объединения либерал-демократов.

В настоящее время в составе фракции ЛДПР в заксбрании области работают четверо депутатов, горсовета Новосибирска — двое.

Напомним, что выборы депутатов новых созывов заксобрания области и горсовета областного центра должны пройти в сентябре 2020 года.

Фото из группы ЛДПР Вконтакте