Способы эмиграции из России в Испанию: пути переезда на ПМЖ

Разберемся, что заставляет рассматривать эту страну не только как объект туризма, а как вариант постоянного места жительства и проанализируем способы эмиграции из России в Испанию.

За и против

Решиться на эмиграцию — дело серьезное. Необходимо взвесить преимущества и недостатки проживания в новой стране.

Испанское королевство может похвастаться высоким уровнем жизни, выраженным в:

доступности медицинского обслуживания — В каждом отдаленном уголке Испании можно встретить клинику с новейшим дорогостоящим оборудованием и специалистами высокого класса. По данным ВОЗ испанская система здравоохранения входит в рейтинг лучших в мире.

развитой системе образования — Множество частных и государственных школ, детских садов. Несмотря на платное высшее образование, его стоимость и качество, возможность получения субсидий и грантов притягивают внимание студентов со всего мира.

качестве продуктов питания — Польза средиземноморской диеты научно доказана и рекомендуется ведущими врачами -гастроэнтерологами. Где как не в Испании возможно найти качественное оливковое масло, свежие фрукты и овощи, обилие морепродуктов и сыров.

снижающийся уровень безработицы — Востребованы не только высококлассные узкопрофильные специалисты, но и “рабочие” специальности;

стабильной экономике;

невысоким ценам на недвижимость.

К минусам можно отнести:

необходимость изучения испанского языка;

бюрократическая волокита в административных вопросах;

высокая стоимость электроэнергии и интернета;

особенность менталитета испанцев, а именно “маньяна”

— расслабленный образ жизни;

Стоит добавить, что иммиграция в Испанию означает получение вида на жительство (ВНЖ), накладывающее на эмигранта определенные ограничения и обязанности:

необходимость нахождения на территории страны не меньше 183 дней в году;

иная система налогообложения, кардинально отличающаяся от российской;

особенности выдачи ВНЖ с разрешением на работу;

Пути иммиграции

На 2021 год выделяют семь легальных путей эмигрировать из Российской Федерации в Испанию.

Путь 1: получить студенческую визу

Студенческая резиденция стоит особняком от стандартного вида на жительство, ввиду ограниченного срока действия. Но для многих студентов является отправной точкой, знакомством со страной, позволяющим не только получить качественное образование, но понять подходит ли Испания для дальнейшего проживания.

Для въезда на территорию Испанского королевства потребуется оформить долгосрочную студенческую визу. Для получения которой потребуется предоставить большой пакет документов (заграничный паспорт, медицинскую страховку (обязательно от компании аккредитованной в Испании), заполненную анкету, 2 фотографии, справку об отсутствии судимости, подтверждение вуза о зачислении и об оплате обучения, бронь и квитанции об оплате жилья, финансовая гарантия из банка

Справки необходимо перевести на испанский язык и заверить в Генеральном консульстве Испании. Ожидание готовности визы займет порядка одного месяца. После въезда в Испанию по долгосрочной учебной визе, в трехмесячный срок нужно обратиться в ближайшее отделение полиции и подать заявление на студенческую резиденцию.

Максимальный срок ее действия — один год, по истечение которого после успешной сдачи экзаменов, ее возможно продлить, предоставив сертификат о переходе на следующую ступень и табель с экзаменационными оценками. Получив диплом об окончании университета или колледжа, студент обязан уехать домой.

Путь 2: заключить брачный союз с гражданином Испании

Заключение брачного союза с гражданином Испании не потребует легального нахождения невесты в королевстве. Потребуется предоставить заграничный паспорт и его копию, и свидетельство о рождении с переводом на испанский язык.

Пару приглашают на собеседование в местный орган ЗАГСа, где выясняют не является ли предстоящий брак фиктивным. При наличии сомнений, сотрудник ЗАГСа может выдать отказ в регистрации, который позже возможно обжаловать.

Выйдя замуж либо женившись, новоиспеченный(ая) супруг(а) может ходатайствовать о выдаче ВНЖ с разрешением трудоустройства. А по прошествии года можно просить испанское гражданство.

Путь 3: вступить в брачный союз с резидентом Испании

Для вступления в брак с резидентом, главным из условий является проживание последнего на территории Испании не меньше двух лет. Подготовка к регистрации брака не отличается от процедуры заключения брака с гражданином Испании. Для выдачи ВНЖ потребуется пройти процедуру «воссоединения с семьей».

Если резидент является гражданином страны ЕС, то процедура пройдет в упрощённом режиме. Если резидент является гражданином страны не входящей в состав ЕС, процедуру “воссоединения с семьей” проведут в общем режиме, для этого первым делом необходимо получить разрешение властей и обратиться к консулу для подачи документов на визу типа D, которая дает право получить ВНЖ.

Путь 4: приобрести недвижимое имущество

Пользующимся популярностью путем получения ВНЖ будет являться приобретение недвижимого имущества. Алгоритм действий и срок оформления будут зависеть от цены приобретаемого жилого помещения.

При приобретении недвижимости от 500000 € оформляется так называемая Золотая виза инвестора. Ходатайствовать о получении Золотой визы возможно после совершения покупки как из Испании, так и из Генерального консульства Испании в России.

После ее оформления владельцу открывается ряд привилегий: возможность оформления ВНЖ членам семьи, официальное трудоустройство, отсутствие лимитированного срока безвыездного пребывания на территории Испании. Спустя 10 лет у обладателя Золотой визы есть возможность ходатайствовать о получении гражданства.

Купив жилье на сумму менее 500000€ или арендовав на срок не менее двух лет выдается вид на жительство для финансово независимых лиц. Одним из обязательных условий подачи заявления на ВНЖ является подтверждение пассивного дохода (28.000 € на заявителя и по 7.000€ на каждого члена семьи).

Однако такой вид ВНЖ имеет ряд ограничений:

срок нахождения на территории королевства не менее 182 дней в году;

отсутствие разрешения на трудоустройство;

выдается при отсутствии судимости

Путь 5: стать инвестором

Инвестиции в экономическое развитие страны обеспечат приобретение Золотой визы. Инвестору достаточно будет:

поместить деньги в размере 1.000 000 € на депозитный счет в банке;

приобрести акции испанских государственных компаний в размере 1.000 000 €;

приобрести облигации государственного займа в размере 2.000 000€ на срок не менее пяти лет;

Путь 6: получить приглашение на контрактную должность

Заключение трудового договора с испанским работодателем предоставляет возможность оформить долгосрочную рабочую визу, а с её помощи — вида на жительство.

Работодатель должен заверить трудовой договор в Министерстве труда королевства, доказать потребность в приглашении на работу иностранца. Если потенциальный соискатель получил образование в одной из востребованных в Испании профессий (IT, машиностроение, химическое производство, наука) и владеет испанским языком на высоком уровне, он может получить Голубую карту Евросоюза — удостоверение личности, подтверждающее право на ВНЖ и трудоустройство.

Путь 7: начать вести предпринимательскую деятельность

Открытие компании, как возможность для эмиграции, наиболее хлопотный и сложный в исполнении способ. Чтобы стать обладателем ВНЖ с правом работы, необходимо не просто являться учредителем, а самостоятельно заниматься управлением организации. Предпринимателю потребуется передавать отчетность Фонду соц. страхования и налоговой, уплачивать налоги, создавать рабочие места, вести активную деятельность по развитию компании и увеличению прибыли.

Отдельно выделяют “стартап” визу, которой могут воспользоваться инновационные предприниматели, обладающие не значимым капиталом, а свежей идеей, способной изменить экономику. Данная программа реализуется с 2013 года под эгидой Министерства экономики Испании.

Что предоставляет заявитель:

свежая идея для проекта, ценного для экономического роста Испании;

бизнес-план, план вовлечения инвесторов;

документы для ВНЖ (паспорт, свидетельства о заключении брака, о рождении детей, мед страховка, справка об отсутствии судимости;

доказательства платежеспособности (20.000 € на заявителя, по 11.000 € на каждого члена семьи

данные о бюджете на осуществление проекта (не менее 30.000 € в год). Денежные средства могут лежать на счетах не только основателя бизнеса, но и соучредителей

Стартап виза предоставляет ряд преимуществ:

ближайшие родственники заявителя получают ВНЖ;

материальная помощь Министерства экономики Испании;

нелимитированный срок безвыездного нахождения в стране на первый год пребывания

Испанское королевство предоставляет много путей легальной иммиграции. Они имеют особенности, достоинства и недостатки и требуют серьезной подготовки. Эмиграция из России в Испанию позволит пользоваться социальными благами, наслаждаться мягким теплым климатом и благоприятной экологией.