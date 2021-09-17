В Новосибирске обсудили перспективы создания Юго-Западного транзита

О том, почему перевозчики инициировали обсуждение перспектив создания магистрали «Юго-Западный транзит», в своем вступительном слове рассказал президент СААП Вячеслав Трунаев.

— Мы видим, как сильно изменилась в лучшую сторону ситуация на дорогах Новосибирска с появлением Северного обхода. Он вывел за пределы города огромное количество транзитных грузовиков. С нетерпением ждем завершение строительства Восточного обхода и появления Юго-Западного транзита. Все эти транзитные трассы крайне важны для такого крупного мегаполиса как Новосибирск, — подчеркнул он.

Пока еще очень большое количество транзитного грузового транспорта проезжает по городским улицам. Решить проблему пробок на городских улицах и одновременно улучшить условия для проезда транзитного транспорта можно, построив объездные трассы и транзитные магистрали, считают эксперты.

Как рассказал генеральный директор ООО «РосИнсталПроект» Денис Юминов, в предпроектной документации Юго-Западного транзита предусмотрено четыре этапа строительства. Общая стоимость транзита, по предварительным оценкам, составит 56,5 млрд рублей. Протяжённость магистрали составит 22 км, ширина — четыре-шесть полос. Вместе с дорогой построят шесть развязок и 22 путепровода. Расчётная скорость движения 120 км в час.

На левом берегу трасса начнется от Ордынского кольца и по территории, занимаемой сейчас садовыми обществами и частным сектором, пройдет до пересечения с железной дорогой в районе так называемого «тещиного языка». Затем, все так же минуя существующую улично-дорожную сеть, трасса продолжится в створе поймы реки Тула и примкнет к Бугринскому мосту.

На правом берегу трасса пересечет улицы Большевистская и Кирова, пройдет по пойме реки Плющиха, обогнет микрорайон «Пединститут» и ТЭЦ-5, и выйдет на Восточный обход.

В итоге должна получиться многоуровневая развязка, которая напрямую свяжет Троллейную, Толмачёвской шоссе и Хилокскую, минуя железнодорожную ветку.

Проектировщик добавил, что кроме названных развязок в перспективе рассматривается возможность строительства ещё двух — на Кирова и на Сибиряков-Гвардейцев.

В итоге транзит свяжет федеральную трассу Р-254 «Иртыш» со строящимся Восточным обходом Новосибирска и «Чуйским трактом» и разгрузит Тёщин язык, Ватутина, Большевистскую, а также дороги в районе ОбьГЭСа, где сейчас фиксируют высокий трафик грузового транспорта.

Заключение об обосновании инвестиций Главгосэкспертизы проектировщики должны получить до конца сентября. А дальше предстоит решить непростой вопрос о финансировании проектирования магистрали.

Расчетный срок строительства — 8 лет (по два года на каждый этап).

В декабре 2020 года на совещании у губернатора прозвучала информация, что строительство можно начать в 2023 году.