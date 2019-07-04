Справедливороссы утвердили кандидатов в мэры и депутаты

— Наш лидер Анатолий Кубанов представил его богатый жизненный опыт в депутатской работе, в научной деятельности, — сообщил собеседник редакции.

Более подробно о своем богатом опыте в выступлении перед партийцами рассказал сам Виктор Козодой, выделив основные направления своей работы в тот или иной период.

— Первый раз избрался депутатом городского совета в 1991 году, — рассказывает Козодой. — Все шумят, сколько в одни руки давать хлеба, консервов. Второй раз избирался в 2005 году. В 2010 году избрался депутатом Заксобрания по Новосибирскому району. Затем Василий Алексеевич Юрченко пригласил на работу. Два года мы с ним отработали. Считаю, что для меня это была очень хорошая школа.

По словам потенциального кандидата, половина его общего стажа связана с работой на руководящих должностях.

— Из 40 лет общего стажа 20 лет — это опыт управленческой деятельности, — рассказывает политик. — Знаю, что такое руководить коллективом, руководить людьми. Обязанности у меня были довольно объемные. В первую очередь, это кураторство районных администраций, местное самоуправление. Объездил все районы области, встречался с районными депутатами, прессой, местной оппозицией.

Также в своем выступлении Козодой поделился и видением основных проблем нынешней системы управления в муниципальной власти.

— Система управления, которая есть сейчас, неэффективна и громоздка, — считает он. — Тратить 2 млрд рублей на финансирование аппарата — нерационально и неправильно. Эту структуру надо менять, чтобы она была более простой, эффективной и прозрачной. Мне не надо идти во власть, чтобы там что-то лоббировать, у меня нет никакого бизнеса. У меня нет обязательств ни перед кем, чтобы кто-то мог сказать: делай то, делай это. Единственный заказчик для меня — это жители города.

Помимо мэра региональное отделение «Справедливой России» определилось и с кандидатом в депутаты горсовета по избирательному округу №12. Им стал ветеран МВД Владислав Серебренников, за которого, как сообщают в партии, проголосовали более половины делегатов. Потенциальный кандидат в депутаты, по информации РО «Справедливой России», в настоящее время внимательно ознакомился с программой по развитию Калининского района, в частности территории округа бывшего депутата Дмитрия Прибаловца, и хотел бы поддерживать и развивать основные направления его программы.

Всего, по информации новосибирских справедливороссов, в работе конференции приняли участие 38 человек, 15 из которых — делегаты из различных районов Новосибирской области.

Напомним, что практически параллельно со «Справедливой Россией» проводила свою региональную конференцию партия «Родины», выдвинувшая в мэры экс-заместителя главы города Данияра Сафиуллина, а в депутаты — предпринимателя Игоря Рытикова.

В настоящее время о своем желании побороться за пост главы города уже заявили действующий мэр Анатолий Локоть (КПРФ), его экс-заместитель Данияр Сафиуллин («Родина») депутаты горсовета Наталья Пинус («Российский общественный союз») и Евгений Лебедев (ЛДПР), депутат Заксобрания Дарья Украинцева («Зеленые»), экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), ветеран военной службы Александр Трушакин (партия «Великое Отечество»), бизнесмен Сергей Проничев («Партия роста»), координатор штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко, гендиректор ООО «Адвокат-плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»). Трое из них — Наталья Пинус, Сергей Бойко и Александр Гультяев — уже подали документы в городскую избирательную комиссию.