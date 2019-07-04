В регионе будет создан Центр опережающей профессиональной подготовки

Центр опережающей профессиональной подготовки Новосибирской области будет создан в рамках национального проекта «Образование». Соответствующее распоряжение правительства региона подписал губернатор Андрей Травников, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Центр опережающей профессиональной подготовки будет создан в форме автономной некоммерческой организации, учредителем которой выступает министерство образования Новосибирской области.

Отмечается, что деятельность организации будет направлена на кадровое обеспечение новых отраслей экономики, приоритетных социально-экономических программ и проектов. Также среди направлений работы – повышение квалификации и обновление профессиональных компетенций работающих граждан с учетом современных стандартов и передовых технологий по наиболее востребованным и перспективным профессиям.

Планируется, что до конца 2019 года будет сформирован перечень оборудования для оснащения центра, утвержден перечень компетенций опережающей профессиональной подготовки, согласован дизайн-проект и зонирование, а к началу 2020 года будет укомплектован штат. Открытие центра ожидается осенью 2020 года. Ожидается, что численность граждан, которые смогут обратиться в центр, в том числе по выстраиванию индивидуальных маршрутов обучения, превысит 2500 человек, причем в последующие 4 года этот показатель сможет увеличиться в 3,5 раза.

Фото: пресс-служба регионального минобразования