Справедливые Exante отзывы о комиссиях на площадке и маржинальности

Ответственный подход к каждой мелочи помог брокеру создать необычную торговую платформу, использовать в полной мере ее функции, открыв перед клиентами мир трейдерства с новой стороны. Все, кто проводил торговые операции на площадке, оставляют отзывы Exante с описанием наиболее эффективных, на их взгляд, опций.

Отзывы об Exante и праве выбора, открывающемся перед пользователями.

Инвестиционная компания использует для решения всех задач, поставленных перед трейдером, лояльный подход. Терминал создавался таким образом, чтобы его можно было видоизменять и перенастраивать, оставляя выбор его внешнего вида за собственником аккаунта. Кроме того, Exante брокер предлагает выбирать юрисдикцию, так как располагает тремя лицензиями – от кипрского регулятора, великобританского и гонконгского. Выбирать можно и кое-что еще. Например:

торговую позицию из каталога финансовых инструментов, где их собрано более 300 тысяч;

международный рынок для торговли – с платформы можно выходить на более чем 50 крупных бирж;

счет для закрытия ордеров – единый мультивалютный или демо!

Кроме того, можно самостоятельно определить валюту для автоконвертации своих финансов при пополнении. Exante отзывы уверяют, что клиенту открыт выбор даже комиссий за сделки. Они отличаются для каждой позиции и объема сделки, точно так же маржинальные требования просчитываются под каждый инструмент. Если клиент захочет провести сделку, но на его счету не будет нужной суммы для обеспечения ордера, то он сможет использовать с этой целью собственные активы в виде ценных бумаг.

Exante отзывы про воплощение в жизнь директивы ЕС

В директиве Евросоюза про финансовые инструменты и их работу есть пункты, оговаривающие оптимальные условия для трейдеров, которые им должна обеспечить торговая платформа. Exante отзывы 2020 утверждают, что компания превосходно справляется с реализацией всех требований, счета трейдеров защищены согласно им после распределения на три группы.

Отзывы Exante рассказывают, что, как того и требует директива, в разных странах размещено достаточное количество серверов – 750, чтобы они обеспечили круглосуточный выход в сеть и возможность заключать сделки без опозданий.

Exante брокер о своей системе поиска персонала. Обычно компания отдает предпочтение специалистам, которые насыщены идеями. Для блага клиентов сотрудники воплощают в жизнь креативные разработки, обслуживают трейдеров в оперативных подразделениях либо в удаленном режиме. Отзывы об Exante, говорят, что служба поддержки не только мгновенно реагирует на направленные ей запросы, но и проводит консультации на десяти языках. Для получения персональных консультаций от менеджера достаточно оставить заявку, и он будет сопровождать начинающего трейдера на любом этапе его работы.