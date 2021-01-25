Уголовное дело Михаила Садового направлено в суд

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Михаила Садового, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере) и п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

Отмечается, что прокуратура заключила с обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве.

По версии следователей УФСБ России по Новосибирской области, с 01 января 2009 года по 28 ноября 2017 года директор федерального государственного бюджетного учреждения «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна», действуя совместно с подчиненными работниками, учредителем и управляющей ООО «Бизнес-Аналитика», похитил свыше 1,3 млрд рублей при организации и осуществлении поставок медицинских товаров для нужд учреждения.

— Обвиняемый, чтобы придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, заключил фиктивные сделки на сумму более 940 млн рублей, — говорится в сообщении.

Уточняется, что с целью обеспечения возмещения причиненного Министерству здравоохранения Российской Федерации ущерба суд наложил арест на имущество обвиняемого стоимостью свыше 1 млрд рублей.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд г. Новосибирска.