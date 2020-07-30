Спрос на электромобили с пробегом в Новосибирске вырос на 66%

По России в целом интерес к подержанным электромобилям во II квартале 2020 года вырос по сравнению с прошлым годом на 132%, а предложение за этот же период увеличилось в 2 раза. Средняя цена электромобиля по итогам квартала составила 1 015 100 рублей – на 3,9% меньше, чем год назад, сообщили в Авито Авто.

Эксперты уверены, что рост интереса россиян к электромобилям может отчасти объясняется отменой таможенных пошлин на ввоз электромобилей на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее распоряжение совета Евразийской экономической комиссии вступило в силу 4 мая 2020 года.

— Хотя о большом количестве продаж электромобилей речь по-прежнему не идет, заметен рост интереса россиян к этому типу транспорта. Это не удивительно, учитывая, что использование автомобиля с электрическим двигателем дешевле, чем с ДВС – в том числе и за счет более низкой стоимости техобслуживания. Подстегнуть реальные продажи способно развитие инфраструктуры. Когда в крупных городах страны появится достаточно зарядных станций, можно ожидать роста продаж, — отмечают эксперты Авито Авто.

Отмечается, что заметнее всего интерес к электромобилям за год вырос в Ульяновске, где в апреле этого года установили шестую станцию для бесплатной зарядки электромобилей, а до конца года планируют увеличить их количество до десяти в рамках стратегии развития транспортной системы Ульяновской области до 2030 года. Количество запросов контактов продавцов электромобилей на Авито Авто за год увеличилось в городе на 410%.

Также значительное повышение интереса к автомобилям с электрическим двигателем отмечается в Нижнем Новгороде (+312%), Екатеринбурге (+226%), Санкт-Петербурге (+154%) и Челябинске (+152%).

Лидером по спросу на электромобили по итогам квартала при этом остается Москва. На долю столицы приходится 14% от общефедерального спроса. В Москве инфраструктура для электромобилей на данный момент более развита, чем в других городах страны. Согласно данным 2gis, в городе размещено 124 зарядных станции.

В Новосибирске спрос на электромобили с пробегом во II квартале 2020 увеличился на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а предложение выросло в 2 раза. Средняя цена электромобиля в Новосибирске по итогам квартала составила 673 700 рублей.

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