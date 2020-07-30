С 1 августа 2020 года в Музее природы (Вокзальная магистраль, 11) начинает работу выставка «Удивительный мир пауков».

На выставке представлено более 40 живых обитателей тропиков, среди которых гигантский Птицеед Голиаф (Theraphosa blondie) и Гигантский Скорпион (Heterometrus spinifer).

Большая часть живых экспонатов – пауки-птицееды, отличающиеся особо крупными размерами тела. Помимо птицеедов в зале музея можно увидеть таких редких обитателей тропиков, как жгутоногие пауки – фрины из тропических лесов Африки.

Паукообразные содержатся на выставке в специальных террариумах, оформленных под места обитания пауков. Некоторые пауки и скорпионы, представленные на выставке, ядовиты и опасны для человека, но закрытые стеклянные террариумы обеспечивают полную безопасность посетителей и при этом позволяют хорошо рассмотреть представленные образцы на расстоянии 5 – 10 см.

Специалист-арахнолог ответит на все вопросы посетителей об особенностях биологии и содержания экспонатов выставки, а также расскажет о предрассудках и мифах, связанных с ними.

Выставка была уже ранее представлена в крупнейших музеях естественной истории – в Мадриде, Лиссабоне, Мюнхене, Франкфурте, Бухаресте, Таллине и других городах.

Выставка продлится до 04 октября 2020 года.

Стоимость билетов — 250 руб., для школьников, студентов, пенсионеров — 200 руб.

Без возрастных ограничений.

Подробности по тел. 221 70 31.

Фото предоставлено организаторами