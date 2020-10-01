Спрос на корпоративные мероприятия в Новосибирске растет

На фоне пандемии и запрета на проведение массовых мероприятий суммарное падение оборота к сентябрю составило 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К таким выводам пришли эксперты «Аэроклуб Тур», дочерней компании агентства делового туризма «Аэроклуб», специализирующейся на организации корпоративных мероприятий. Отмечается, что самым сложным месяцем стал апрель, когда практически все мероприятия – конференции, круглые столы, совещания – были поставлены на паузу, и оборот достиг лишь 10% от объема прошлого года. С мая зафиксирован спрос на деловые мероприятия в онлайн-формате, таким образом, в период с мая по июль объем продаж вырос с 17% до 22% от показателей 2019 года.

— В августе стал постепенно возвращаться интерес бизнеса к офлайн-мероприятиям, и объем продаж составил 29% от оборота 2019 года. Из-за действующих ограничений на количество участников и других санитарных мер большинство компаний использовали «гибридный» формат. Он подразумевает сочетание офлайн- и онлайн-активностей, когда часть сотрудников, находящихся в одном городе, объединяются на офлайн-площадке, а коллеги из других регионов связываются с ними по видеосвязи, — отметили эксперты.

В сентябре, впервые с февраля 2020 года, офлайн-формат снова стал преобладающим в MICE – на его долю пришлось 40% корпоративных событий. При этом оставшиеся 60% мероприятий в равных долях поделены между онлайн- и гибридным форматами. Объем спроса на корпоративные мероприятия в сентябре вырос более чем в 3,5 раза по сравнению с августом, однако составил не более 33% от показателей прошлого года.

— Такое интенсивное восстановление спроса на MICE связано с «окном возможностей», которое компании увидели в сентябре, – прошлые ограничения были сняты, однако вероятность второй волны коронавируса и новых ограничений оставалась крайне высока, – поделился Андрей Зинковецкий, генеральный директор «Аэроклуб Тур». – К сожалению, растущее число новых случаев заболевания COVID-19 уже привело к отмене значительного числа мероприятий в октябре, и с большой долей вероятности можно говорить о продолжении стагнации рынка деловых мероприятий.

Эксперты «Аэроклуб Тур» отметили, что среди самых популярных городов для проведения корпоративных мероприятий в сентябре региональные центры – Сочи, Санкт-Петербург, Казань и Новосибирск. Спрос на мероприятия в Москве существенно упал по сравнению с прошлым годом. При этом наиболее востребован формат круглого стола с количеством участников до 50 человек.

— По данным наших зарубежных партнеров, агентства BCD Travel, крупные мероприятия в Европе по-прежнему запрещены. В настоящий момент для MICE открыты лишь Турция и Марокко, – прокомментировал Андрей Зинковецкий. – Несмотря на открытие границы с Турцией, в сентябре на территории этой страны было проведено лишь 2% деловых мероприятий.

Глубина бронирований по сравнению с прошлым годом существенно сократилась – деловые мероприятия подтверждаются в последний момент, поскольку бизнесу необходима возможность отменить событие в последний момент, если эпидемиологическая ситуация внезапно изменится. Эксперты отметили гибкую политика со стороны отелей – в связи с низкой загрузкой они идут навстречу бизнесу и готовы на отмену бронирования без штрафных санкций в среднем за 5 и менее дней до заезда. Ранее этот период составлял 15-30 дней.

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