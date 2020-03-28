Среднемесячная зарплата в Новосибирской области снизилась на 300 рублей

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе 2020 года составила 40439 рублей (в прошлом месяце 40 880 рублей), сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае (49 334 рубля), Иркутской (45 334 рубля), Томской (43 277 рублей) и Кемеровской областях (41 526 рублей), что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.

В Новосибирской области средняя номинальная начисленная зарплата составила 38 063 рубля рублей (что на 302 рубля меньше, чем в прошлом месяце).

Самые большие зарплаты у работников в области информации и связи (61 009 рублей) и финансовой и страховой сферы (57 733 рубля). А самые маленькие — у работников сельского, лесного хозяйства, а также работников гостиниц и общественного питания. Там средние зарплаты 25 781 руб. и 24 572 руб соответственно.

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