Новосибирская область вошла в топ-15 регионов по страхованию имущества физлиц в 2019 году

ООО СК «Сбербанк страхование» составила топ-15 регионов-лидеров по страхованию имущества физических лиц в 2019 году, сообщили в пресс-службе страховой компании.

— Россияне все чаще страхуют свое имущество — об этом свидетельствуют данные Банка России. В 2019 количество заключенных договоров страхования имущества физических лиц (ИФЛ) увеличилось почти на 7% и составило 48,8 млн. Практически 60% от общего количества договоров страхования ИФЛ оформили жители Московского региона. В топ-5 регионов по количеству заключенных договоров вошли также Санкт-Петербург и Ленобласть, Татарстан, Свердловская область и Краснодарский край, — отмечают эксперты «Сбербанк страхование».

По данным Банка России, в 2019 году страховщики произвели гражданам более 232 тыс. выплат по страховым случаям с имуществом граждан. Совокупные выплаты по этим событиям превысили 8,8 млрд рублей. Средняя выплата выросла на 28,9% и составила 41,5 тыс. рублей. Сборы по страхованию ИФЛ выросли на 11% до 71,9 млрд рублей.

Отмечается, что к страхованию имущества физлиц на страховом рынке относят как страхование квартир и частных строений, залоговое страхование имущества, так и страхование бытовой техники, гаджетов и других объектов. В частности, «Сбербанк страхование» относит к этой группе и страхование банковских карт.

Первое место по количеству заключенных договоров страхования ИФЛ с существенным отрывом от других занял Московский регион (Москва и Московская область): заключено более 28,3 млн договоров страхования или 58% от общего количества. Далее следуют Санкт-Петербург и Ленобласть (1,3 млн договоров, 2,7%), Татарстан (1 млн., 2,1%), Свердловская область (918 тыс., 1,9%) и Краснодарский край (725,7 тыс., 1,5%).

В Новосибирской области заключено более 412,7 тысяч договоров, что составляет 0,9% от общего количества.

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