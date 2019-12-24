Средний платеж жителей Новосибирска по налогам в этом году вырос на 48%. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив, как пользователи платят налоги из электронных кошельков и банковскими картами через сервис. Отмечается, что учитывались платежи с 1 января по 4 декабря 2019 года и за такой же период годом раньше.

— За владение автомобилями, мотоциклами и другим транспортом новосибирцы платят в среднем по 2986 рублей. Если смотреть по всей стране, то на уплату транспортного налога россияне тратят в среднем за раз 3966 рублей, — говорится в сообщении пресс-службы.

Средний платеж жителей Новосибирска по имущественному налогу — 308 рублей. Это заметно меньше, чем по стране (760 рублей).

На уплату земельного налога в 2019 году горожане расходовали в среднем по 381 рублю. В этой категории общероссийский показатель заметно выше — 827 рублей.

Что касается бизнесменов, то они обычно платят налоги каждый квартал.

— В этом году их средний платеж за ведение предпринимательской деятельности составляет 4554 рубля. По стране средний платеж предпринимателей в пользу ФНС — 6092 рубля, — констатировали эксперты Яндекс.Денег.

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