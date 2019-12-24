ПСБ банк в очередной раз подтвердил статус ведущего банка для бизнеса

«Без бумаг» – первая в России программа онлайн-кредитования для бизнеса, которая доступна любому предпринимателю без визита в офис банка. Кредит оформляется по одному документу, без залога и поручительства. Получить кредит можно в течение 24 часов.

— Мы рады, что наши решения для малого бизнеса отмечены жюри премии «Финансовая элита России», мы продолжаем активно развиваться, чтобы качественные банковские продукты от одного из самых надежных российских банков были доступны всем предпринимателям», — поделился Роман Гаврилов вице-президент, директор департамента продаж массового бизнеса.

ПСБ (ПАО) работает с малым и средним бизнесом более 12 лет и создает комплексные продукты для поддержки и сопровождения работы предприятий на всех этапах жизненного цикла. Программы банка по онлайн-кредитованию бизнеса не раз признавались экспертами как лучшие на рынке.

Премия «Финансовая элита России» проводится с 2004 года и является одной из ключевых премий в сфере финансов. Победители определяются, в том числе на основе рейтингов и рэнкингов рейтингового агентства «Эксперт РА», публичных статистических данных отраслевых ассоциаций финансового рынка, а также Министерства финансов Российской Федерации и Банка России.

Фото: пресс-служба банка