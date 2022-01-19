Средний размер займа в региональных ломбардах вырос на четверть

По данным пресс-службы Сибирского ГУ Банка России, за аналогичный период прошлого года количество заключенных договоров было на 11% меньше, а объем выданных средств — на 10% больше.

Средний размер займа за 9 месяцев 2021 года составил 8 570 рублей — на четверть больше, чем в среднем ломбарды выдавали за этот же период в 2020 году. В основном люди оставляли в качестве залога ювелирные изделия. Займы под залог транспорта были единичными.

— С середины прошлого года единственным документом, который получает на руки заемщик ломбарда, стал залоговый билет. На его титульной странице клиент может увидеть полную стоимость займа в процентах и денежном выражении. Кроме того, залоговый билет включает таблицу индивидуальных условий договора, информацию о заложенной вещи и другие важные для заемщика сведения, — отметил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский.

Он также сообщил, что залоговый билет теперь может оформляться и в электронном виде. В этом случае ломбард размещает его в личном кабинете заемщика на своем сайте или присылает на электронную почту клиента. Аналогом подписи при этом может стать, например, код из СМС-сообщения.

На 1 октября 2021 года в Новосибирской области было зарегистрировано 64 ломбарда.