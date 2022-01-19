Госдума одобрила закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов

По сообщению РИА «Новости», проект внесли на рассмотрение 10 сентября 2021 года. Он предусматривает пожизненное тюремное заключение при повторном совершении преступления в отношении лиц, не достигших 18-летия, а также за совершение преступления в отношении двух и более лиц.

Документ приняли во втором чтении. Но, учитывая высокую социальную значимость проекта, его предлагается рассмотреть сразу и в третьем.

Теперь пожизненное лишение свободы распространяется на:

педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (ранее было до 14);

случаи, когда жертвами стали два и более ребенка;

ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

В статьях 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК России появятся соответствующие поправки.

Предварительное следствие по указанным преступлениям будет в компетенции сотрудников СК.

Среди отклоненных профильным комитетом инициатив — введение смертной казни для педофилов-рецидивистов, а также пожизненный контроль за ними с помощью электронных браслетов.