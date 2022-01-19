Госдума одобрила закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов

По сообщению РИА «Новости», проект внесли на рассмотрение 10 сентября 2021 года. Он предусматривает пожизненное тюремное заключение при повторном совершении преступления в отношении лиц, не достигших 18-летия, а также за совершение преступления в отношении двух и более лиц.
Документ приняли во втором чтении. Но, учитывая высокую социальную значимость проекта, его предлагается рассмотреть сразу и в третьем.
Теперь пожизненное лишение свободы распространяется на:
В статьях 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК России появятся соответствующие поправки.
Предварительное следствие по указанным преступлениям будет в компетенции сотрудников СК.
Среди отклоненных профильным комитетом инициатив — введение смертной казни для педофилов-рецидивистов, а также пожизненный контроль за ними с помощью электронных браслетов.
Фото: pixabay.com автор: AKuptsova
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