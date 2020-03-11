Средний возраст подержанных автомобилей в Новосибирской области около 15 лет

В России средний возраст машины на вторичном рынке в 2019 году составил 12 лет. Пять лет назад он был равен десяти годам, а десять лет назад – девяти. В исследовании проанализировали базу из 5,3 млн объявлений о продаже автомобилей. К таким выводам пришли аналитики автопортала Drom.ru, изучив изменение возраста подержанных автомобилей за последние 15 лет.

В Новосибирской области средний возраст подержанного авто равен 15 годам. В 2014 году в среднем машины были моложе – 11 лет, а в 2009 – 9 лет. Если сравнивать с Москвой, то средний возраст машин в столице ожидаемо ниже и равен 10 годам по данным за 2019.

Отмечается, что по дорогам Татарстана ездят машины помоложе, средний возраст в прошлом году – девять лет, а десять лет назад – восемь. Камчатский край и Еврейская автономная область рекордсмены по самым старым автомобилям с пробегом. Средний возраст автомобиля в данных регионах составляет 19 лет. Причем если на Камчатке транспортные средства сильно «постарели» именно за последние пять лет – с 12 до 19 лет, то в ЕАО машины стабильно становятся старше каждый год.

Эксперты констатируют, что десять лет назад доля машин возрастом до 7 лет включительно составляла 56%, сейчас таких машин всего 29%. По мнению экспертов Дрома,

— Российский автомобильный рынок продолжит стареть, нет никаких предпосылок к изменению этой тенденции. Экономическая ситуация в стране не располагает к покупке нового автомобиля, и россияне ездят на том, что есть. При этом автолюбители по-прежнему не готовы пересесть на русскую машину и предпочитают стареющие иномарки, — уверены аналитики автопортала Drom.ru.

Фото: Евгения Серёгина