Область готовится предоставить льготникам 1200 участков

— Общее количество участков, которые мы планируем сформировать и предоставить льготным категориям граждан в ближайшей перспективе, — 1200 штук, — сообщил на заседании комиссии по противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами при региональном парламенте замруководителя департамента имущества правительства области Павел Комаров.

В частности, по его словам, около 40 га для этих целей были найдены на территории Новолуговского сельсовета. В 2015 году администрация сельского поселения неправомерно предоставила два участка в пользование. Совместно с органами прокуратуры и в судебном порядке это решение было признано недействительным, и участки будут распределяться среди льготных категорий граждан.

— Особенность данной ситуации в том, что участки уже поделены по 10-12 соток, поставлены на кадастровый учет, на площадке сделана планировка территории, так что у нас есть готовые участки для предоставления льготным категориям граждан, — констатировал Комаров.

В Криводановском сельсовете департамент оспаривает сделку на 35 га. Земля также поставлена на кадастровый учет. Как только сделка будет признана недействительной, участки планируется распределить среди льготников. В судебном порядке оспаривается сделка по предоставлению земли в ДНТ «Лидер» Колыванского района — 30 га.

— В последнее время в Новосибирском районе выявляются садовые товарищества, которым земля была предоставлена в 2011-2014 годах. Земли эти не используются по назначению, сроки по договорам аренды уже истекли. Сейчас прорабатывается вопрос об изъятии этих участков у правообладателей, чтобы вовлекать их в оборот для льготников и иных целей, — говорит Павел Комаров .

Департамент работает по землям в Раздольненском, Верх-Тулинском, Криводановском сельсоветах. Планирует выйти в село Ордынское, Новый Шарап, Скалинский и Соколовский сельсоветы, р.п. Чик.

— Сейчас минэкономразвития ведет очередь льготников, и она составляет 7700 человек. У нас есть территории, которые в течение определенного периода позволят обеспечить всех этих граждан участками, — говорит он. — Общая очередь (с учетом всех муниципалитетов области) — 27 тысяч человек

Впрочем, есть важный нюанс: вся эта земля будет предоставляться только для садоводства! Под ИЖС для льготных категорий граждан в регионе участки пока выдаваться не будут.

— Принято принципиальное решение, которое подтверждено губернатором, что земельные участки льготным категориям граждан для ИЖС в населенных пунктах органы власти Новосибирской области в среднесрочной перспективе предоставлять не будут, — заявил Комаров. — Для ИЖС требуется параллельное строительство инженерной и социальной инфраструктуры. По подсчетам коллег из минстроя, в расчете 2 млн рублей на один участок. Поэтому было принято решение: земельные участки предоставлять льготникам только для садоводства, что не возлагает на органы власти обязанность по их обеспечению инженерной и социальной инфраструктурой.

При этом чиновник напомнил, что в прошлом году в области был принят закон о монетизации земельной льготы для многодетных. Других категорий льготников, имеющих право на бесплатное получение земельного участка, она не затронет.

Интересно, что докладчик не смог ответить на вопрос депутатов о том, запротоколировано ли решение о непредоставлении земли под ИЖС.

— Обоснование, что «денег не хватает, поэтому мы не будем заниматься своими полномочиями» — это не обоснование, — заявил председатель комиссии, депутат регионального парламента Александр Шпикельман.

Депутат Евгений Смышляев предложил проанализировать прилегающие к населенным пунктам территории агломерации, которые можно было бы обеспечить необходимой социальной и инженерной инфраструктурой с наименьшими финансовыми затратами, и частично снять проблемы с предоставлением земли под ИЖС льготным категориям граждан.

Напомним, в связи с многочисленными нарушениями, связанными с земельными участками, эти вопросы были переданы из ведения муниципалитетов на уровень профильного департамента правительства Новосибирской области.

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