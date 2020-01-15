Средняя премия по ОСАГО в 2019 году снизилась в 74 регионах РФ

За 2019 год средняя премия по ОСАГО снизилась по сравнению с 2018 годом на 5%. При этом снижение средней премии по обязательной «автогражданке» отмечается в 74 регионах, где проживают более 95% всех автовладельцев. Для автомобилей физлиц средняя премия снизилась за год на 3,35%, сообщили в пресс-службе Российского Союза Страховщиков (РСА).

Как отметил президент РСА Игорь Юргенс, более, чем на 10%, снизилась средняя премия в пяти регионах, где проживает 3,4% всех автовладельцев. Это Магаданская область (снижение на 42,1% или 1582 рубля), Еврейская автономная область (снижение на 13,4% или 394 рубля), Республика Коми (снижение на 12,4% или 669 рублей), Пермский край (снижение на 11,8% или 689 рублей), а также Белгородская область (снижение на 10,5% или 451 рубль).

Более, чем на 5%, снизилась средняя премия в 30 регионах РФ, в которых проживает в общей сложности 48,6% автовладельцев. Самые крупные из них — Москва (проживает около 14% всех автовладельцев, снижение средней премии составило 8,4%, или 776 рублей), Санкт-Петербург (4,6% всех автовладельцев, снижение на 5,5%, или 448 рублей) и Республика Татарстан (3,3% всех автовладельцев, снижение на 7,8%, или 501 рубль).

Еще в 39 регионах, в которых проживает 43,3% всех автовладельцев, средняя премия снизилась на величину до 5%. Самый крупный из них — Московская область (5,5% всех автовладельцев, снижение средней премии составило 4,9% или 360 рублей). В Краснодарском крае (4,0% всех автовладельцев) средняя премия за год снизилась на 1,1%, или 65 рублей. Небольшое снижение средней премии было отмечено несмотря на то, что регион находится в так называемой «красной» — наиболее убыточной для страховщиков — зоне рейтинга регионов. Так, по итогам 1 полугодия 2019 года он занял в рейтинге 19-ую строчку из 20 регионов «красной» зоны. Еще в трех регионах из этих 39 одинаковое количеством проживающих в них автовладельцев — 2,6%. Это Самарская область (средняя премия снизилась на 4,7% или 261 рубль), республика Башкортостан (снижение на 4,2% или 226 рубля) и Ростовская область (снижение на 3,9% или 196 рублей).

— Мы видим, что по итогам 2019 года результаты начала реформы по индивидуализации тарифов совпали с предсказанными — большинство автовладельцев стали платить за полис ОСАГО меньше. Однако давление на экономику рынка обязательной «автогражданки» растет. Так, с 1 декабря стоимость средней «корзины» запчастей по актуализированным справочникам выросла почти на 10%. Чтобы безаварийные водители и дальше платили за ОСАГО меньше, необходимо продолжить реформу, — отметил Игорь Юргенс.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru