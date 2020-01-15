Бывший начальник железнодорожной станции Новосибирск-главный осужден за получение взяток

Обвинительный приговор вынесен в отношении бывшего начальника железнодорожной станции Новосибирск-Главный, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского Следственного управления на транспорте СК РФ. Он обвиняется в получении взятки от двух коммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере железнодорожных грузоперевозок. Размер взятки составил 450 тысяч рублей.

— Взятки предназначались за общее покровительство и попустительство должностного лица в интересах коммерческих организаций, а именно: при возникновении на станции обстоятельств, связанных с несвоевременной подачей и уборкой железнодорожных вагонов, используемых организациями, обвиняемый должен был принимать меры к их исключению, в том числе путем дачи соответствующих указаний своим подчиненны работникам, а при наличии сведений о нарушениях при перевозках грузов в вагонах, давать тем же работникам поручения о составлении актов проверок без указания имеющихся нарушений для исключения штрафных санкций, — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что в сентябре 2019 года бывший начальник железнодорожной станции Новосибирск-Главный был задержан с поличным сотрудниками управления ФСБ России по Новосибирской области.

Приговором суда Железнодорожного районного суда г. Новосибирска осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 3 года 6 месяцев.

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