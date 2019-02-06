 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Сроки ввода Восточного обхода пока больше не меняются — это 2021 год

«Сибмост» уже приступил к выполнению работ на объекте.
  • 06/02/2019, 18:07
Автор: Евгения Серёгина
«Сибмост» приступил к работам на Восточном обходе
Если бы контракт с «Сибмостом» был расторгнут, регион смог бы возобновить работы на Восточном обходе только года через два.

Главным достижением при строительстве Восточного обхода в 2018 году стало сохранение подрядчика — компании АО «Сибмост», сообщил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Вместе с кредиторами и заказчиком нам удалось избежать банкротства этой компании, сохранить контракты, которые были у «Сибмоста», и скорректировать сроки реализации объектов. У подрядчика появилась возможность избежать штрафных санкций. То есть стабилизирована финансовая самостоятельность компании, сохранены контракты, которые она должна была выполнять, — сообщил Травников на пресс-конференции.

В результате в 2018 году удалось возобновить работы на первом этапе Восточного обхода Новосибирска и на путепроводе в Коченево. Кроме того, компания сохранила контракты еще в 6 регионах Сибири. Однако, как отметил губернатор, непростая ситуация не могла не сказаться на темпе строительных работ.

«Сибмост» останется на рынке

— Темпами работ, проведенных в 2018 году, я недоволен. Из объемов, которые были запланированы на 2018 год по Восточному обходу, из средств, которые необходимо было освоить, сделано менее половины. Конечно, и у нас, и у заказчика в связи с этим есть претензии и неудовлетворенность. Насколько я знаю, у моих коллег из соседних регионов, где «Сибмост» строит объекты, также есть претензии, — говорит Травников.

Тем не менее губернатор заявил, что если бы в 2018 году дело дошло до расторжения контракта с действующим подрядчиком, то это привело бы к объявлению новых конкурсных процедур, необходимости актуализировать проектно-сметную документацию. В такой ситуации регион смог бы возобновить работы на Восточном обходе только года через два.

— Мы надеемся, что «Сибмост» наберет необходимые производственные силы и темпы. На 2019 год «Росавтодор» подтверждает готовность принять и оплатить работы по объекту «Восточный обход» в сумме не менее миллиарда рублей. Сроки ввода этого объекта по контракту пока больше не меняются — это 2021 год, — констатировал Травников. — Всячески будем помогать и надеяться, что нынешние руководители «Сибмоста» свои обязательства в 2019 году выполнят.

ФУАД «Сибирь» направит на Восточный обход более 700 млн руб

В ответ на запрос InfoPro54, в пресс-службе АО «Сибмост» перечислили виды работ, которые компания намерена выполнить в 2019 году. Планируются подготовительные работы по переустройству коммуникаций, газопровода; земляные работы по устройству насыпей и выемок по основному ходу трассы, а также развязок. Предполагается укрепление откосов, выемок и насыпей земляного полотна «геоматами», строительство металлических гофрированных труб четвертого пускового комплекса, завершение комплекса работ по путепроводам и мосту. Частично будут выполнены работы по сооружению совмещенной эстакады с мостом через реку Иня и путепроводом через железнодорожные пути Транссибирской магистрали, устройство асфальтобетонного покрытия объездной дороги в районе сооружаемой транспортной развязки трассы Кольцово–Академгородок. В пресс-службе уточнили, что «Сибмост» уже приступил к выполнению названных работ.

— Сегодня ведутся работы по строительству совмещенной эстакады с мостом  через реку Иня и путепроводом через железнодорожные пути Транссибирской магистрали с ПК 252 по ПК 259, разработка выемки и съездов транспортной развязки на ПК 325 на пересечении Восточного обхода  с автодорогой Кольцово–Академгородок, устройство насыпи земляного полотна по основному ходу Восточного обхода, монтаж и устройство водопропускных труб входящих в состав 3 и 4 пусковых комплексов. Идет строительство путепровода на ПК 174 и отсыпка земляного полотна  с ПК 193 по ПК 197, входящих в состав 2 пускового комплекса, — говорится в ответе, полученном редакцией.

4 февраля в СМИ региона прошла информация о том, что Восточный обход Новосибирска не попал в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, утвержденный правительством РФ. Речь идет о финансировании строительства 2, 3 и 4 очереди дорожного объекта.

«Сибмост» вернется на Восточный обход весной

Напомним, летом 2016 года банкротства компании  потребовал подрядчик — строительная компания «Орион» — из-за долга по выплатам в размере 21,2 млн рублей. К нему присоединились другие кредиторы. ООО «Объединенное мостостроительное предприятие» (принадлежит АФК «Система» и Сбербанку) приобрело ОАО «Сибмост» в сентябре 2017 года. В конце 2017 года совладельцы компании Владислав и Альберт Кошкин были признаны банкротами. В начале 2018 года в арбитражный суд Новосибирской области обратился Росавтодор, который потребовал с «Сибмоста» более 1,25 млрд рублей в качестве неустойки за недостроенный участок Восточного обхода. Первый этап Восточного обхода — 20-километровый участок от Кольцово до Раздольного компания должна была сдать в октябре 2017.

Фото пресс-службы АО «Сибмост»

Популярное с сайта

пластиковые войны

Пластиковые войны

06/02/2019, 14:31
Дебетовая карта VS кредитка – что выгоднее?
Новосибирская область представит на инвестфоруме проекты «Академгородка 2.0»

Новосибирская область представит на инвестфоруме проекты «Академгородка 2.0»

06/02/2019, 12:52
Правительство региона планирует провести переговоры с потенциальными инвесторами, заинтересованными в их реализации.
Строительство четвертого моста в Новосибирске началось

Финансирование четвертого моста в 2019 году могут увеличить

06/02/2019, 12:48
Пока работы будут проходить на левом и правом берегах Оби, но подрядчик может зайти в русло.

Актуальный разговор

Спрос на рынке кофе изменится через культуру brew-баров

Все материалы
Новости

Сибирские ученые разрабатывают высокоточный способ обнаружения взрывчатки и наркотиков

06/02/2019, 18:26

Сибиряки стали меньше жаловаться на страховые компании

06/02/2019, 17:21

Где взять источники финансирования ремонтных работ на теплосетях?

06/02/2019, 17:00

«Балтика» увеличила объемы продаж на 2 %

06/02/2019, 15:14

Андрей Травников: «Как суд решит, так и будем действовать»

06/02/2019, 14:35

Пластиковые войны

06/02/2019, 14:31

Новосибирская область представит на инвестфоруме проекты «Академгородка 2.0»

06/02/2019, 12:52

Финансирование четвертого моста в 2019 году могут увеличить

06/02/2019, 12:48

В Новосибирской области снизилось производство инновационной продукции

06/02/2019, 12:35

Театр «Глобус» получил награду Совета Федерации

06/02/2019, 11:57

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×