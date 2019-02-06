Сроки ввода Восточного обхода пока больше не меняются — это 2021 год

Главным достижением при строительстве Восточного обхода в 2018 году стало сохранение подрядчика — компании АО «Сибмост», сообщил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Вместе с кредиторами и заказчиком нам удалось избежать банкротства этой компании, сохранить контракты, которые были у «Сибмоста», и скорректировать сроки реализации объектов. У подрядчика появилась возможность избежать штрафных санкций. То есть стабилизирована финансовая самостоятельность компании, сохранены контракты, которые она должна была выполнять, — сообщил Травников на пресс-конференции.

В результате в 2018 году удалось возобновить работы на первом этапе Восточного обхода Новосибирска и на путепроводе в Коченево. Кроме того, компания сохранила контракты еще в 6 регионах Сибири. Однако, как отметил губернатор, непростая ситуация не могла не сказаться на темпе строительных работ.

— Темпами работ, проведенных в 2018 году, я недоволен. Из объемов, которые были запланированы на 2018 год по Восточному обходу, из средств, которые необходимо было освоить, сделано менее половины. Конечно, и у нас, и у заказчика в связи с этим есть претензии и неудовлетворенность. Насколько я знаю, у моих коллег из соседних регионов, где «Сибмост» строит объекты, также есть претензии, — говорит Травников.

Тем не менее губернатор заявил, что если бы в 2018 году дело дошло до расторжения контракта с действующим подрядчиком, то это привело бы к объявлению новых конкурсных процедур, необходимости актуализировать проектно-сметную документацию. В такой ситуации регион смог бы возобновить работы на Восточном обходе только года через два.

— Мы надеемся, что «Сибмост» наберет необходимые производственные силы и темпы. На 2019 год «Росавтодор» подтверждает готовность принять и оплатить работы по объекту «Восточный обход» в сумме не менее миллиарда рублей. Сроки ввода этого объекта по контракту пока больше не меняются — это 2021 год, — констатировал Травников. — Всячески будем помогать и надеяться, что нынешние руководители «Сибмоста» свои обязательства в 2019 году выполнят.

— Сегодня ведутся работы по строительству совмещенной эстакады с мостом через реку Иня и путепроводом через железнодорожные пути Транссибирской магистрали с ПК 252 по ПК 259, разработка выемки и съездов транспортной развязки на ПК 325 на пересечении Восточного обхода с автодорогой Кольцово–Академгородок, устройство насыпи земляного полотна по основному ходу Восточного обхода, монтаж и устройство водопропускных труб входящих в состав 3 и 4 пусковых комплексов. Идет строительство путепровода на ПК 174 и отсыпка земляного полотна с ПК 193 по ПК 197, входящих в состав 2 пускового комплекса, — говорится в ответе, полученном редакцией.

В ответ на запрос InfoPro54, в пресс-службе АО «Сибмост» перечислили виды работ, которые компания намерена выполнить в 2019 году. Планируются подготовительные работы по переустройству коммуникаций, газопровода; земляные работы по устройству насыпей и выемок по основному ходу трассы, а также развязок. Предполагается укрепление откосов, выемок и насыпей земляного полотна «геоматами», строительство металлических гофрированных труб четвертого пускового комплекса, завершение комплекса работ по путепроводам и мосту. Частично будут выполнены работы по сооружению совмещенной эстакады с мостом через реку Иня и путепроводом через железнодорожные пути Транссибирской магистрали, устройство асфальтобетонного покрытия объездной дороги в районе сооружаемой транспортной развязки трассы Кольцово–Академгородок. В пресс-службе уточнили, что «Сибмост» уже приступил к выполнению названных работ.

4 февраля в СМИ региона прошла информация о том, что Восточный обход Новосибирска не попал в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, утвержденный правительством РФ. Речь идет о финансировании строительства 2, 3 и 4 очереди дорожного объекта.

Напомним, летом 2016 года банкротства компании потребовал подрядчик — строительная компания «Орион» — из-за долга по выплатам в размере 21,2 млн рублей. К нему присоединились другие кредиторы. ООО «Объединенное мостостроительное предприятие» (принадлежит АФК «Система» и Сбербанку) приобрело ОАО «Сибмост» в сентябре 2017 года. В конце 2017 года совладельцы компании Владислав и Альберт Кошкин были признаны банкротами. В начале 2018 года в арбитражный суд Новосибирской области обратился Росавтодор, который потребовал с «Сибмоста» более 1,25 млрд рублей в качестве неустойки за недостроенный участок Восточного обхода. Первый этап Восточного обхода — 20-километровый участок от Кольцово до Раздольного компания должна была сдать в октябре 2017.

Фото пресс-службы АО «Сибмост»