Клиенты Банка «Левобережный» могут выиграть квартиру за расчёты по карте «Мир»

Рассчитываясь за покупки по карте «МИР», клиенты Банка ПАО «Левобережный» могут выиграть тысячи денежных призов, а также принять участие в розыгрыше главного приза — 3 миллиона рублей на покупку квартиры, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Напоминаем, что платежная система «Мир» и Банк «Левобережный» проводят совместную акцию «Пришли за покупками — ушли с квартирой», для участия в которой необходимо зарегистрироваться на сайте и совершать ежедневные покупки на любую сумму по карте «Мир», в том числе в сети Интернет. В розыгрыше призов могут участвовать все зарегистрированные держатели карт «Мир» со всей России.

Еженедельно каждый участник, оплативший картой «Мир» не менее 3 покупок, получает шанс выиграть 500 рублей на мобильную связь. Все держатели карт, совершившие с помощью «Мира» не менее 10 покупок за прошедший месяц, участвуют в розыгрыше 10 тысяч рублей.

По итогам акции среди самых активных держателей карт «Мир» будет разыгран главный приз – 3 миллиона рублей на покупку квартиры.

Акция действует до 15.03.2019 г.

С более подробной информацией об акции можно ознакомиться по ссылке.

Фото: пресс-служба банка