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Клиенты Банка «Левобережный» могут выиграть квартиру за расчёты по карте «Мир»

  • 06/02/2019, 17:52
Акция действует до 15 марта 2019 года.

Клиенты Банка «Левобережный» могут выиграть квартиру за расчёты по карте «Мир»Рассчитываясь за покупки по карте «МИР», клиенты Банка ПАО «Левобережный» могут выиграть тысячи денежных призов, а также принять участие в розыгрыше главного приза — 3 миллиона рублей на покупку квартиры, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Напоминаем, что платежная система «Мир» и Банк «Левобережный» проводят совместную акцию «Пришли за покупками — ушли с квартирой», для участия в которой необходимо зарегистрироваться на сайте и совершать ежедневные покупки на любую сумму по карте «Мир», в том числе в сети Интернет. В розыгрыше призов могут участвовать все зарегистрированные держатели карт «Мир» со всей России.

Еженедельно каждый участник, оплативший картой «Мир» не менее 3 покупок, получает шанс выиграть 500 рублей на мобильную связь. Все держатели карт, совершившие с помощью «Мира» не менее 10 покупок за прошедший месяц, участвуют в розыгрыше 10 тысяч рублей.

По итогам акции среди самых активных держателей карт «Мир» будет разыгран главный приз – 3 миллиона рублей на покупку квартиры.

Акция действует до 15.03.2019 г.

С более подробной информацией об акции можно ознакомиться по ссылке.

Фото: пресс-служба банка

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