Стабильность в российской экономике в ближайшие годы будет шаткой

Ведущий аналитик отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Андрей Кочетков:

— Пока наш базовый прогноз составляет 1,6% роста ВВП в 2019 году при увеличении реальных доходов населения на 1,1%. Однако многое будет определяться тем, как будут складываться внешние условия. Уровень конкурентной борьбы в мировой экономике постоянно повышается, сейчас стороны перешли от чисто экономических методов к использованию политических и даже силовых. Однако нельзя игнорировать то, что в отечественной экономике всё же происходят позитивные процессы. В целом я бы не ждал особых прорывов в 2019 году, но всё же можно говорить о том, что какого-то глубокого и неожиданного кризиса не будет. В конце концов, правительство активно наращивает резервы, чтобы смягчить любые негативные тенденции.

Пока государство готовится к очередному глобальному кризису и собственным внешним проблемам в рамках глобальной экономической конкуренции, о каком-либо устойчивом росте экономики говорить не приходится. Одним из её драйверов мог бы выступить рост реальных доходов населения.

Это один из мощнейших инструментов повышения деловой активности. Однако стоит подготовить необходимую производственную базу, чтобы реальные доходы населения не превращались в инструмент обеспечения роста импорта. На мой взгляд, данная задача частично решена на уровне сельского хозяйства и переработки пищевого сырья. Далее на потоке стоит лёгкая и тяжёлая промышленность

Доходы населения пока находятся не в первой очереди приоритетов правительства, но актуальность работы в этом направлении, как минимум, начали озвучивать.

Принятый на 2019-2021 годы профицитный бюджет может казаться консервативным, но его основная задача — это повышение устойчивости в условиях внешней неопределённости. Поэтому его вполне можно назвать бюджетом развития, хотя всем хотелось, чтобы это развитие происходило более высокими темпами. Однако развитие происходит на основе имеющейся базы, а не вероятного потенциала заимствований, которые могут оказаться слишком дорогими и проблемными в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Что касается рынка труда, то качественные кадры становится найти всё сложнее. Оказаться в числе неквалифицированных оказалось достаточно просто, так как бизнес начал внедрять модели независимой оценки эффективности. Автоматизация процессов позволяет снизить потребность в неквалифицированных работниках, но потребность в квалифицированных кадрах остаётся очень высокой.

Россияне, которые регулярно откладывают и инвестируют, смогут минимизировать возможные негативные тенденции на рынке труда. Во-первых, необходимо пересмотреть своё потребление. Возможно, что-то из данных расходов является исключительно навязанным и бесполезным. Во-вторых, любые кредитные обязательства — это двойной пассив. Отсутствие накоплений и инвестиций, хотя бы пассивных — это стимулирование своей личной зависимости от экономической ситуации, работодателя и случайностей.

Фото: пресс-служба банка