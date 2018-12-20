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Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья

  • 20/12/2018, 10:00

Максимальная сумма кредитования для жителей Новосибирской области — 4 млн рублей.

Банк УРАЛСИБ запустил программу ипотечного кредитования на покупку вторичного жилья  всего по двум документам: паспорту гражданина РФ и второму документу, удостоверяющему личность (водительское удостоверение / заграничный паспорт / ИНН / СНИЛС), сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Кредит предоставляется на покупку квартиры в многоквартирном доме или таунхаусе, а также апартаментов. Минимальный размер первоначального взноса по программе – не менее 40% от стоимости приобретаемого жилья. Максимальная сумма кредитования для жителей Москвы, Московской области или Санкт-Петербурга составляет 10 млн рублей, а для других  регионов — 4 млн рублей. Срок кредита — до 30 лет.

Наряду с новой программой, в Банке УРАЛСИБ продолжает действовать ипотека по двум документам для строящегося жилья.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

Фото: пресс-служба банка

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