Стала известна программа онлайн-мероприятий Дня Победы в Новосибирске

Новосибирцы, не выходя из дома, смогут присоединиться к празднованию 75-й годовщины Великой Победы. В эфире 49-го канала и на YouTube-платформе «Мэр_и_Я» будут показаны традиционные мероприятия Дня Победы в дистанционном формате, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.
9 мая подготовлен большой телемарафон Эстафета памяти «Во имя всех грядущих поколений».
В 9.00 телемарафон откроет программа «И город узнал о Победе!», в которой расскажут о 9 мая 1945 года и покажут сюжет о реконструкции тех событий.
В 10.00 горожан поздравят первые лица Новосибирска и Новосибирской области, а затем все увидят незабываемые кадры Парадов Победы разных лет.
В прошлые годы после прохождения парадных расчетов на площадь Ленина торжественно вступал Бессмертный полк. Ровно в это же время – в 11.00 – начнется программа, посвященная истории этого мощного патриотического движения.
В 12.00, в тот час, когда новосибирцы обычно собирались на возложение цветов на Монументе Славы, состоится презентация электронного Монумента Славы – уникального проекта, созданного специально к юбилею Победы.
Ежегодно в 13.00 Красный проспект отдавали легкоатлетам. Эстафета, которая в следующем году пройдет в 75-й раз, носит имя маршала авиации, трижды героя Советского Союза А. И. Покрышкина. Именно ему и спортсменам-победителям разных лет будет посвящен этот час программы.
В 14.00 – поздравление президента Российской Федерации Владимира Путина.
Далее до 18.00 в телеэфире расскажут о том, как отмечали этот день в районах города, что готовили к 9 мая 2020 года.
На протяжении всего дня в студию телемарафона будут приходить гости, сменяя друг друга, рассказывать о тех событиях, к которым имеют непосредственное отношение.
Кроме того, во время всего марафона будут транслироваться фильмы из цикла «Мы победили», созданные творческим коллективом 49-го канала.
В 18.00 в эфире телемарафона покажут материал о Новосибирске – городе-хранителе.
В 19.00 – Всероссийская минута молчания, а далее гость студии – мэр города Новосибирска Анатолий Локоть – расскажет об уникальной акции новосибирских ветеранов «Эстафета патриотизма поколений».
В 20.00 в эфире 49-го канала и YouTube-платформы «Мэр_и_Я» покажут концерт мастеров искусств города Новосибирска «Во имя всех грядущих поколений».
Ровно в 22.00 начнется общегородская акция «Песня Победы» и общероссийская акция «Фонарики Победы».
Завершит праздничную телепрограмму салют на экранах телевизоров.
В мэрии рассказали, что, не выходя из дома, новосибирцы могут принять участие в нескольких акциях:
В виртуальном формате организовано шествие Бессмертного полка.
Принять участие в нем могут все желающие. Для этого нужно:
Ответным письмом будет направлено примерное время трансляции фотографии.
При возникновении вопросов можно обратиться по телефону 8-800-201-94-50.
В День Победы шествие будет транслироваться на медиаэкранах городов России, на площадках онлайн кинотеатров «Okko», more.tv, на телеканалах «СТС» и «Победа», в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», других онлайн платформах, а также на порталах Бессмертного полка России: polkrf.ru и polk.press.
Фото: pixabay.com, автор- lenskaya_jz
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