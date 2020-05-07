Стала известна программа онлайн-мероприятий Дня Победы в Новосибирске

Новосибирцы, не выходя из дома, смогут присоединиться к празднованию 75-й годовщины Великой Победы. В эфире 49-го канала и на YouTube-платформе «Мэр_и_Я» будут показаны традиционные мероприятия Дня Победы в дистанционном формате, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

9 мая подготовлен большой телемарафон Эстафета памяти «Во имя всех грядущих поколений».

В 9.00 телемарафон откроет программа «И город узнал о Победе!», в которой расскажут о 9 мая 1945 года и покажут сюжет о реконструкции тех событий.

В 10.00 горожан поздравят первые лица Новосибирска и Новосибирской области, а затем все увидят незабываемые кадры Парадов Победы разных лет.

В прошлые годы после прохождения парадных расчетов на площадь Ленина торжественно вступал Бессмертный полк. Ровно в это же время – в 11.00 – начнется программа, посвященная истории этого мощного патриотического движения.

В 12.00, в тот час, когда новосибирцы обычно собирались на возложение цветов на Монументе Славы, состоится презентация электронного Монумента Славы – уникального проекта, созданного специально к юбилею Победы.

Ежегодно в 13.00 Красный проспект отдавали легкоатлетам. Эстафета, которая в следующем году пройдет в 75-й раз, носит имя маршала авиации, трижды героя Советского Союза А. И. Покрышкина. Именно ему и спортсменам-победителям разных лет будет посвящен этот час программы.

В 14.00 – поздравление президента Российской Федерации Владимира Путина.

Далее до 18.00 в телеэфире расскажут о том, как отмечали этот день в районах города, что готовили к 9 мая 2020 года.

На протяжении всего дня в студию телемарафона будут приходить гости, сменяя друг друга, рассказывать о тех событиях, к которым имеют непосредственное отношение.

Кроме того, во время всего марафона будут транслироваться фильмы из цикла «Мы победили», созданные творческим коллективом 49-го канала.

В 18.00 в эфире телемарафона покажут материал о Новосибирске – городе-хранителе.

В 19.00 – Всероссийская минута молчания, а далее гость студии – мэр города Новосибирска Анатолий Локоть – расскажет об уникальной акции новосибирских ветеранов «Эстафета патриотизма поколений».

В 20.00 в эфире 49-го канала и YouTube-платформы «Мэр_и_Я» покажут концерт мастеров искусств города Новосибирска «Во имя всех грядущих поколений».

Ровно в 22.00 начнется общегородская акция «Песня Победы» и общероссийская акция «Фонарики Победы».

Завершит праздничную телепрограмму салют на экранах телевизоров.

В мэрии рассказали, что, не выходя из дома, новосибирцы могут принять участие в нескольких акциях:

«Свеча памяти» – 8 мая в 22.00. Каждый новосибирец может зажечь свечу в окне своей квартиры как дань памяти героям Великой Отечественной войны и принять участие в общегородской минуте молчания;

«Виртуальное возложение цветов в проекте «Электронный Монумент Славы воинов-сибиряков» – 9 мая в 12.00. Каждый желающий может зайти на сайт: monument-slavy.ru, найти имя своего воевавшего родственника или внести предложение о занесении его имени на виртуальный пилон, а затем возложить виртуальный цветок;

«Общероссийская минута молчания» – 9 мая в 19.00. После минуты молчания горожанам будет предложено выйти на балконы или встать у окна, держа в руках фотографии с портретами своих ветеранов, и исполнить песню «День Победы» совместно с известными новосибирскими исполнителями, также находящимися на самоизоляции;

Общегородская акция «Песня Победы» и общероссийская акция «Фонарики Победы» – 9 мая в 22.00. Горожанам предлагается выйти на балконы своих квартир, взяв с собой любой источник света, и спеть песню «День Победы» вместе со своими соседями, со всем городом. На телеэкранах будет транслироваться клип и текст песни.

Также в рамках празднования 9 мая проводится международная акция «День Победы на разных языках». Ее суть – исполнение любым желающим песни «День Победы» на родном для себя языке. Для проведения акции на сайте: pobeda-2020.ru размещается интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России, бывшего СССР и стран мира (всего более ста языков). Помимо самого исполнения участники акции могут записать видео с собственным исполнением и разместить его в социальных сетях. По итогам акции состоится конкурс – лучшие видео покажут по центральным телеканалам.

В виртуальном формате организовано шествие Бессмертного полка.

Принять участие в нем могут все желающие. Для этого нужно:

зайти на сайт polkrf.ru;

авторизоваться или зарегистрироваться;

заполнить информацию о своем близком – участнике Великой Отечественной войны, подготовить и загрузить его фотографию;

заполнить все поля и отправить заявку.

Ответным письмом будет направлено примерное время трансляции фотографии.

При возникновении вопросов можно обратиться по телефону 8-800-201-94-50.

В День Победы шествие будет транслироваться на медиаэкранах городов России, на площадках онлайн кинотеатров «Okko», more.tv, на телеканалах «СТС» и «Победа», в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», других онлайн платформах, а также на порталах Бессмертного полка России: polkrf.ru и polk.press.

Фото: pixabay.com, автор- lenskaya_jz