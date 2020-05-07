На стройплощадке ЖК «Акация на Ватутина» открылся офис продаж

— Мы приглашаем наших клиентов и партнеров в новый — просторный и комфортный — офис на строительной площадке, чтобы они могли получить подробную консультацию о жилом комплексе ЖК «Акация на Ватутина», оценить масштаб строительства и местоположение объекта, — рассказали в пресс-службе девелоперской компании «Акация».

В апреле были открыты продажи (секций №1 и №2) трехсекционного 17-этажного многоквартирного дома №1 жилого комплекса «Акация на Ватутина». Стоимость квартир начинается от 1,5 млн. ЖК будет состоять из панельных многоквартирных домов, построенных по быстровозводимой технологии. В 5 минутах ходьбы от жилого комплекса — остановка «Лыжная база», с 20 маршрутами общественного транспорта в сторону станции метро «Площадь Маркса» (на автомобиле можно добраться всего за 6 минут), а в 3 минутах езды в другую сторону — ТРЦ «МЕГА» с гипермаркетом «АШАН» и «ИКЕА». Рядом с жилым комплексом — выезд на Бугринский мост, обеспечивающий свободный проезд на правый берег, к центру Новосибирска.

«Акация» — новый бренд панельного домостроения на рынке недвижимости Новосибирска в сегменте «доступное жилье». Компания располагает собственным земельным фондом и строит дома и жилые комплексы в районах с развитой инфраструктурой и удобным месторасположением. Сейчас у застройщика два проекта в активной стадии строительства: ЖК «Акация на Ватутина» и 17-этажный многоквартирный дом «Акация на Красногорской», также один объект находится в разработке.

Отдел продаж ЖК «Акация на Ватутина»:

тел.: +7 (383) 258-77-44

ул. Ватутина, 90 стр

акация54.рф

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Застройщик: ООО СЗ «Акация на Ватутина». Проектная декларация на сайте: акация54.рф