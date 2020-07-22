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Старт поздний, но бурный

Туристический сезон на Алтае запоздал на два месяца, зато начался так бурно, что даже обернулся инфраструктурным дефицитом.
  • 22/07/2020, 16:47
Автор: Игорь Смольников
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Собирающимся на Алтай в сентябре нужно браться за вопрос уже сейчас — таков дефицит.

Алтай (и степную зону края, и горную республику) летом 2020-го с головой накрыло общероссийским турпотоком. «Распечатав» туристическую индустрию после долгого карантина, власти в буквальном смысле сделали Алтай фаворитом туристского интереса. В этом расширившемся потоке с новосибирцами (Новосибирск — традиционный генератор турпотока) соседствуют граждане федеральных столиц. Причем такие, которые и по Центральной России-то прежде никогда не ездили, предпочитая туризм дальний и экзотический. И они, так сказать, в приятном шоке. Ибо ожидали кромешную сибиринку-кондовинку, «огни печальных деревень» и прочие блины с лопаты, а увидели вполне себе проработанный сервис.

— Структура турпотока очень изменилась — все федеральные операторы пришли к нам, — констатировала на онлайновой пресс-конференции в новосибирском пресс-центре ТАСС Ирина Слесарева, директор ООО «Арго». — Алтай быстро стал общероссийским брендом, спрос превысил предложение. Пятизвездочные места размещения в дефиците с сей поры и вплоть до середины сентября, четырехзвездочные тоже до сентября будет сложно найти. На высокобюджетные места размещения спрос оказался очень высоким, скорострельным, больше, чем на средний сегмент и эконом. И этот ресурс исчерпался очень быстро.

Представители отрасли уверенно говорят о скачкообразном росте общероссийского интереса к региону: слоган «Алтай — наша Швейцария» привлек внимание россиян.

— Статистика, конечно, — относительное понятие, — отмечает Ирина Слесарева. — Но у нас 50% рост по запросам. Да, не все запросы приводят к покупке тура. Но рост впечатляющий.

По словам Татьяны Зяблицкой,  руководителя ООО «Алтай-Актив-Тур» и президента НКО «Ассоциация туристских организаций республики Алтай», организациям и туристам, собирающимся на Алтай в сентябре, нужно браться за вопрос уже сейчас —  таков дефицит.

— Введено бронирование туров без внесения предоплаты на сентябрь — туриндустрия Алтая пошла навстречу, — отметила Татьяна Зяблицкая.

Некоторые федеральные турагентства до сих пор на паузе. И себя в процессе не проявили. Многие просто не умеют работать с отечественным турпродуктом: у них процессинг, вся логистика заточены под дальний выездной туризм. И перестроить технологически матрицы многим пока или страшно, или лень.

Впрочем, турсезон-2020 хоть и бурный, но в понятном смысле форс-мажорный. И многие проблемы в этом контексте стали еще рельефнее и острее.

— Например, большая проблема из года в год — ремонт дорог, — поясняет Татьяна Зяблицкая. — У дорожников ремонтный сезон совпадает с туристским бумом. И пробки образуются аж на 20 км. Самые горячие дни в этом смысле — пятница и воскресенье. А самый «запробленный» — Чуйский тракт. Востребованы остров Патмос, Манжерок, Чемал, Майминский район, Телецкое озеро. Причем на некоторых хитовых маршрутах ремонт дорожного покрытия — событие как раз-таки долгожданное. Так, Телецкому направлению весьма вредит плохое состояние дороги. Надеемся, в следующем году эта проблема будет решена.

Ирина Слесарева, в свою очередь, сказала, что сейчас велик дефицит большеформатных автобусов и комфортного транспорта высокой проходимости.

— Мы очень надеемся на федеральное постановление о поддержке туристического бизнеса, — отметила она. — Это позволит усилить работу с турпотоком из центральных регионов. А самостоятельные туристы на личных машинах — это в основном новосибирцы и граждане других сопредельных регионов. Но для самостоятельного туризма инфраструктуры тоже не хватает: придорожного общепита, комфортных туалетов, торговых точек. Еще не хватает кольцевых дорог — закольцованные маршруты туристам нравятся больше, а у нас большинство туров — линейные.

По словам экспертов, «дикий» туризм-2020 обострил вопрос антропогенной эконагрузки на регион. Например, местные жители очень негативно относятся к новой диковатой традиции — к развешиванию санитарных масок на деревьях на манер ритуальных ленточек. Уровень гостеприимства эта странная мода, согласитесь, не повышает.

К слову, маска и небольшие группы не больше 15 человек — это теперь реалия туристского быта на Алтае. Нет четырехместного размещения, а по трое размещают только семьи.

Как подчеркнула Татьяна Зяблицкая, инфраструктура для санитарного дистанцирования не всегда приспособлена. По ее мнению, отрасль нуждается в усилении и без оглядок на специфический контекст лета-2020 — она объективно подошла к рубежу взросления.

— Пока мы притормозили классификационные работы по отелям, — отметила она. — Надеялись выполнить их к этому сезону. Но не получилось пока сделать это в полном объеме.

Путей развития отрасли Зяблицая видит несколько.

— Первый способ — это приход инвесторов, крупных гостиничных сетей: российских и глобальных. Но тогда местные бренды так и останутся в своих категориальных рамках, на периферии рынка. Второй способ — прокачка существующих площадок до бутик-отелей — повышающие работы над концепциями и форматами. Большие отели строить дольше, чем прокачать уже существующие малые. В программу такую готовы вступить, как минимум, 5-6 отелей.

А вот к глэмпингам у обеих спикеров отношение неоднозначное. Отчасти этот формат перегрет модой, инста-ажиотажем. И чисто бизнесовых аргументов за глэмпинг не так уж и много. Потому что формат, органичный для Флориды или Калифорнии, к реалиям сибирского лета не очень приспособлен.

По мнению экспертов, нынешний бум — удобный контекст для вдумчивой проработки задела на 2021-й и на более дальнюю перспективу.

— Агентство стратегических инициатив проводит конкурс туристических кластеров, — отметила Татьяна Зяблицкая. — Там Ассоциация туристских организаций республики Алтай участвует с тремя проектами. Отбираться по России будут 30 проектов. Есть надежда попасть в обойму.

Как резюмировала Ирина Слесарева, многие турбазы до этого лета вообще не были известны, а теперь они вовлечены в бум. И следующая задача — закрепить этот ситуативный успех, развить его до системного явления.

Фото: pixabay.com, автор- sivakovdenis

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