Cоциальные предприниматели включены в категории получателей субсидий

Минэкономразвития НСО подготовлено положительное заключение об ОРВ проекта изменений в порядок предоставления субсидий на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Согласно документу, предлагаемые проектом акта изменения позволят получать социальным предприятиям, сведения о которых включены в реестр МСП, финансовую поддержку по двум направлениям – возмещение затрат по договорам лизинга и затрат, связанных с приобретением оборудования.

При разработке проекта акта региональным минпромторгом учтен план первоочередных мероприятий по обеспечению поддержки экономики региона в условиях коронавирусной инфекции. Во исполнение плана проектом акта предлагается приостановить до 01.01.2021 действие обязательного требования по отсутствию неисполненных налоговых обязанностей. При этом получатели субсидий должны удовлетворять условиям сохранения рабочих мест не менее 90 % от уровня среднесписочной численности работников 2019 года и 90 % от уровня среднемесячной заработной платы одного работника за 2019 год.

Фото: pixabay.com, автор- kschneider2991