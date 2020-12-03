1 декабря стартовал первый в Новосибирске масштабный онлайн краш-тест бизнес-идей. За один месяц команда профессиональных экспертов рассмотрит сотни предпринимательских проектов, чтобы оценить их на перспективность и рентабельность, а также дать рекомендации по усовершенствованию. 20 лучших идей попадут в финал, а победители получат денежные гранты на реализацию.

Приглашены более 30 специалистов из самых различных областей для того, чтобы вдохнуть в бизнес Новосибирска новую жизнь. Среди всех заявок на участие будет отобрано 400 человек, которые смогут лично пообщаться с успешными предпринимателями, представить им свою идею и получить профессиональную оценку и обратную связь.

Событие призвано объединить как действующих предпринимателей, так и тех, кто только планирует создание собственного бизнеса. Благодаря участию людей разного возраста, социального положения и сфер деятельности открывается много возможностей для благотворного сотрудничества и качественного скачка бизнеса Новосибирской области.

Участников ждёт более 10 мероприятий в режиме онлайн и оффлайн, чат с экспертами, разбор кейсов, обучающие видео, нетворкинг, интенсивное развитие, денежные гранты за победу и многое другое.

Организаторами мероприятия выступают АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» (центр оказания услуг предпринимателям «Мой бизнес») и школа бизнеса «SREDA». Центр «Мой бизнес» открыт в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Задача центра – вовлечь как можно больше людей в предпринимательство, обучить их, помочь создать и развить свой бизнес. «SREDA» – школа бизнеса. Имеет на счету более 6000 выпускников StartUp программы, свыше 30 мероприятий и 80 новых бизнесов.

Заявки на участие в проекте принимаются до 20 декабря.

Участие бесплатное!

Оставить заявку можно на сайте crashtest-nsk.ru

Узнать подробности можно по телефонам: 8-800-600-3407, 8 (383) 388-51-07

Новосибирск, ул. Сибревкома, д. 9, вход с ул. Ипподромской.

Организатор: АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» (Центр «Мой бизнес» Новосибирской области)

Возраст 18+

Фото предоставлено АНО «ЦСРП НСО»