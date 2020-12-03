Новосибирцы вновь жалуются на запахи

Как было озвучено в рамках еженедельной пресс-конференции мэра Новосибирска Анатолия Локтя, на днях горожане вновь жаловались на неприятные запахи в воздухе. Однако, по словам мэра, муниципалитет в решении этой проблемы бессилен. В качестве источников запаха в городском руководстве называют мясокомбинат и еще несколько предприятий. Ранее сообщалось, что мэрия рассчитывает на готовящийся на федеральном уровне законопроект, который позволит бороться с неприятными и, возможно, опасными запахами. С такой законодательной инициативой выступили депутаты Госдумы от Ленинградской области.

— Беда в том, что источники этих неприятных запахов совершенно точно находятся не на территории города, — поясняет мэр. — Поэтому прямое влияние мэрии на решение этой проблемы невозможно. Мы сегодня в решении этого вопроса сотрудничаем с Роспотребнадзором, Министерством экологии. Проводились проверки мясокомбината. Есть определенные взгляды на этот счет. Мы сформулировали свои вопросы в адрес мясокомбината и других предприятий, которые могут являться источниками запахов. Но пока, к сожалению, проблема кардинально не решена.

Напомним, что неделей ранее депутаты горсовета по инициативе своего коллеги Игоря Украинцева подготовили обращение на имя председателя областного заксобрания Андрея Шимкива с просьбой решить проблемы с запахами на региональном уровне. Текст обращения утвердили в ходе заседания постоянной комиссии горсовета Новосибирска по городскому хозяйству.

— Просим поручить комиссии по экологии принять участие в изучении проблемы, связанной с возникновением неприятных запахов на территории Новосибирска, и обеспечить систематическое рассмотрение вопроса с участием профильных должностных лиц, а также депутатов горсовета Новосибирска в целях выработки эффективных и оперативных путей решения обозначенной проблемы, — говорилось в обращении.

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