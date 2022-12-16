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Стартовали продажи квартир в новом квартале, который строит известный новосибирский застройщик Илья Поляков

  • 16/12/2022, 11:05
недвижимость
В конце 2022 года началось строительство квартала «Основатели» в микрорайоне «Родники».

Дебют ГК «Поляков»

Квартал «Основатели» — дебютный проект команды известного новосибирского застройщика, заместителя председателя комитета по строительству Законодательного собрания Новосибирской области Ильи Полякова. Напомним, летом 2022 года Поляков вышел из состава учредителей ГК «Стрижи». Сегодня он является основателем ГК «Поляков», в которую входит юридическое лицо ООО «Специализированный застройщик Первый».

Группа компаний занимается проектированием и строительством жилых, социальных и спортивных объектов. В команду ГК «Поляков» входят эксперты, работавшие над знаковыми объектами Новосибирской области.

Квартал «Основатели» расположен в одном из самых перспективных спальных районов города Новосибирска — микрорайоне «Родники», недалеко от гипермаркетов «Леруа Мерлен» и «Лента». Срок ввода в эксплуатацию первого дома намечен на IV квартал 2024 года.

недвижимость

Технология строительства — монолитный каркас с кирпичным заполнением. Внешняя отделка домов квартала — кирпичная. Сами здания имеют интересную пятиугольную форму.

Внутренняя отделка квартир предусматривает улучшенную подготовку поверхностей в стандарте white box. По кирпичным стенам и перегородкам — отделка штукатуркой, в санузлах и ванных комнатах — гидроизоляция, по всей квартире — стяжка пола с шумоизоляцией и горизонтальной системой отопления.

«Человек в основе»

В советские времена были свои представления о комфортном проживании. Тогда жилье считалось местом, где люди проводят свое нерабочее время, а проектировалось оно исходя из размеров стандартной семьи — родителей с двумя детьми. Сегодня дом становится чем-то большим, нежели просто местом сна между рабочими сменами на заводе.

«Человек в основе» — ключевая ценность ГК «Поляков». Именно поэтому планировочные решения в домах первой очереди опираются на ожидания разных покупателей и дают возможность подобрать квартиру под индивидуальный сценарий жизни требовательного семьянина. Например, в первом 14-этажном доме в основном предлагаются однокомнатные варианты площадью от 35,9 кв. м, в том числе студии от 23,5 кв. м, а также двухкомнатные квартиры от 50 кв. м. Во втором доме будущие жильцы смогут выбрать не только однокомнатные и двухкомнатные, но и трехкомнатные варианты площадью от 70 кв. м.

Для тех, кто хотел бы создать эксклюзивный интерьер, застройщик предлагает квартиры со свободными планировками. Поклонникам уникальных решений предложат квартиру с пятиметровыми потолками.

Безопасность и уют придомовой территории

Перед запуском проекта стратегический партнер застройщика по продажам и маркетингу — компания «МЕТР» — провела опрос фокус-группы и выяснила, что будущие жители стремятся создать комфортные и безопасные условия для своих близких.  Для них современное жилье — это не только удобная квартира, но и комфортная территория вокруг дома.

недвижимость

Закрытый двор — это и ощущение благополучия, и безопасное место. На территории квартала «Основатели» будет установлено видеонаблюдение и освещение по всему периметру. Вся придомовая территория двора без машин продумана функционально: здесь разместят игровые и спортивные площадки для детей, подростков и взрослых.

Микрорайон «Родники» сегодня активно застраивается жильем разных классов и отличается хорошей социальной, спортивной и торгово-развлекательной инфраструктурой. Квартал «Основатели» привлекателен как для семейных людей, так и покупателей недвижимости без детей. В пешей доступности расположены школы и детские сады, ледовая арена «Родник», фехтовальный центр с бассейном, частные спортивные секции, культурно-развлекательные центры, магазины.

В декабре, после старта продаж в первом доме «Основателей», студию можно купить за 3 150 000 рублей, однокомнатную квартиру — за 4 250 000 рублей, двухкомнатную — за 5 400 000 рублей. По мере строительства квартала стоимость квартир увеличится.

Покупка жилья в «Основателях» — это возможность улучшить свои жилищные условия для тех, кому микрорайон «Родники» уже стал родным.

недвижимость

Как отметили в ГК «Поляков», территория «Основателей» станет интересным и безопасным пространством, комфортным для жителей всех возрастов. В основе проекта — пожелания и стремления, высказанные потенциальными новоселами. Из всего списка идей и запросов будущих покупателей специалисты застройщика ищут «золотые решения», наиболее полно воплощающие ожидания «основателей» — будущих жителей квартала.

В планах ГК «Поляков» — строительство новых объектов.  Например, в шаговой доступности от квартала «Основатели» планируют возвести ледовый дворец спорта на две арены.

Застройщик ООО СЗ ПЕРВЫЙ
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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь

Теги : Основатели недвижимость Илья Поляков


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