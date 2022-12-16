МЧС планирует проводить внеплановые проверки всех крупных ТЦ и складов

МЧС России обратится к правительству с целью получить разрешение на проверку пожарной безопасности во всех крупных торговых центрах и складах страны. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление главы ведомства Александра Куренкова.
Куренков подчеркнул, что сотрудники спасательной службы будут оказывать «всю необходимую методическую и консультационная помощь собственникам данных объектов».
— Наши специалисты будут обращать внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации, пожаротушения, на содержание эвакуационных выходов, наличие средств пожаротушения. Оцениваться будет также уровень подготовки персонала к реагированию на возможные внештатные ситуации,— пояснил глава ведомства.
С другой стороны, владельцы некоторых новосибирских ТЦ уже неоднократно жаловались, в том числе в СМИ, на излишне пристальное внимание МЧС.
По данным 2ГИС, в Новосибирске сегодня насчитывается около 200 торговых центров, а также более 150 складских помещений.
Напомним, последний раз массовые проверки ТЦ сотрудники МЧС проводили в 2018 году после пожара в кемеровской «Зимней вишне».
Фото с сайта МЧС Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :