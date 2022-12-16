МЧС планирует проводить внеплановые проверки всех крупных ТЦ и складов

МЧС России обратится к правительству с целью получить разрешение на проверку пожарной безопасности во всех крупных торговых центрах и складах страны. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление главы ведомства Александра Куренкова.

Куренков подчеркнул, что сотрудники спасательной службы будут оказывать «всю необходимую методическую и консультационная помощь собственникам данных объектов».

— Наши специалисты будут обращать внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации, пожаротушения, на содержание эвакуационных выходов, наличие средств пожаротушения. Оцениваться будет также уровень подготовки персонала к реагированию на возможные внештатные ситуации,— пояснил глава ведомства.

Напомним, не так давно (2 ноября) в Новосибирске сгорел один из складов картона. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар охватил 1200 квадратных метров склада. Обрушилась кровля на площади 500 квадратных метров. Уточняется, что пожарные из огня успели вынести газовые баллоны. В здании располагалась компания «Сибкартон» по утилизации архивов и приему макулатуры, торговая форма и фирма по металлообработке.

С другой стороны, владельцы некоторых новосибирских ТЦ уже неоднократно жаловались, в том числе в СМИ, на излишне пристальное внимание МЧС.

По данным 2ГИС, в Новосибирске сегодня насчитывается около 200 торговых центров, а также более 150 складских помещений.

Напомним, последний раз массовые проверки ТЦ сотрудники МЧС проводили в 2018 году после пожара в кемеровской «Зимней вишне».