Ставка по льготной ипотеке снижена до 5,4% годовых

Ипотеку под 5,4% годовых выдает Банк «Левобережный». Льготная процентная ставка фиксируется на весь срок действия кредита. Максимальная сумма – 3 млн рублей, срок кредитования – от 3 до 30 лет. В качестве первоначального взноса можно использовать средства материнского капитала.
Ставка 5,4% годовых действует при соблюдении следующих условий: подтверждение доходов выпиской из ПФР, первоначальный взнос – от 15% стоимости приобретаемой квартиры, объект на проектном финансировании АО «Банк ДОМ.РФ», участие в акции для медицинских или научных работников, страхование объекта, жизни и трудоспособности.
По всем вопросам вас подробно проконсультируют специалисты банка по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) и в ипотечных центрах:
г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;
г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;
г. Красноярск, ул. Молокова, 60;
г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1;
г. Томск, Совпартшкольный пер., 13;
г. Асино, ул. Советская, 30;
г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;
г. Бийск, ул. Васильева, 63а.
Подать заявку на ипотеку можно на сайте, в мобильном приложении BL-online или в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО).
Фото предоставлено пресс-службой банка
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