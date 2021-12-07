Ставка по льготной ипотеке снижена до 5,4% годовых

Ипотеку под 5,4% годовых выдает Банк «Левобережный». Льготная процентная ставка фиксируется на весь срок действия кредита. Максимальная сумма – 3 млн рублей, срок кредитования – от 3 до 30 лет. В качестве первоначального взноса можно использовать средства материнского капитала.

Ставка 5,4% годовых действует при соблюдении следующих условий: подтверждение доходов выпиской из ПФР, первоначальный взнос – от 15% стоимости приобретаемой квартиры, объект на проектном финансировании АО «Банк ДОМ.РФ», участие в акции для медицинских или научных работников, страхование объекта, жизни и трудоспособности.

По всем вопросам вас подробно проконсультируют специалисты банка по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) и в ипотечных центрах:

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1;

г. Томск, Совпартшкольный пер., 13;

г. Асино, ул. Советская, 30;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

Подать заявку на ипотеку можно на сайте, в мобильном приложении BL-online или в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО).