Для «разовых» пассажиров проезд на городском транспорте может еще подорожать

Новосибирские транспортники рассматривают возможность дальнейшего повышения тарифа на проезд в общественном транспорте для «разовых» пассажиров. Это позволит расширить систему льгот для пассажиров регулярных. Об этом представители отрасли сообщили на круглом столе.

— В общественном транспорте сейчас действует разнообразная система льготного проезда: безлимитный месячный проездной тариф, возможность второй поездки бесплатно внутри «ГЭТ» или на маршрутах ПАТП-4, при пересадке с транспорта, маршрут которыго заканчивается на конечных станциях метро, на метрополитен, — говорит замначальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин. — Мы в перспективе выступаем за то, чтобы тариф за разовую поездку был выше. Это позволит сделать скидочную систему шире и еще больше льгот предоставлять нашим гражданам, постоянно пользующимся общественным транспортом.

Сами транспортники оценивают себестоимость проезда одного пассажира на общественном транспорте Новосибирска в 30 рублей. По словам президента «Транспортного союза Сибири» Валерия Новоселова, повышение стоимости проезда на 1 рубль, которое намечено с 15 декабря, не покрывает затрат перевозчиков, особенно ощутимых после удорожания запчастей и ГСМ

— Цена на запчасти возросла на 25%, — сообщает Новоселов. — На солярку повышение составило 30,5%. В связи с этим возросли затраты у предприятий, которые занимаются общественными пассажирскими перевозками совместно с муниципалитетом. Коммерческие перевозчики уже сдали расчеты в тарифный комитет, где подтвердили свои затраты. Они были приняты. Понятно, что 1 рубль не компенсирует тех затрат, которые сегодня есть на общественном транспорте.

Еще большую цифру стоимости проезда «разового» пассажира предлагает директор ПАТП- 4, экс-начальник департамента транспорта мэрии Роман Дронов, приводя в пример опыт Москвы. Дронов предложил поднять тариф для тех, кто редко пользуется общественным транспортом, до 35 рублей за поездку.

— Тариф для разовой поездки, для разового пассажира должен быть выше себестоимости поездки, — считает руководитель предприятия. — В этом случае мы имеем все технические возможности, чтобы тариф для часто пользующегося общественным транспортом пассажира был ниже себестоимости. Тогда у нас экономика предприятия, как говорится, «схлопнется», и будет удобно и выгодно часто ездящим пассажирам. А разовому пассажиру что 25, что 35 рублей — для него это разовая поездка. Для часто пользующегося речь идет уже об экономической составляющей. В Москве при тарифе для разовой поездки в 50 рублей часто пользующемуся общественным транспортом пассажиру поездка обходится примерно в 27 рублей, это разница практически в 50%.

Напомним, что с 15 декабря стоимость проезда в трамваях и троллейбусах составит 25 рублей, автобусах — 26 рублей, метрополитене — 27 рублей.