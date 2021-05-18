Ставки по вкладам в Банке «Левобережный» продолжают расти

Если вы рассматриваете возможность снятия и пополнения средств, то вас заинтересует вклад «Копилка+». Открыть его можно при наличии всего 5 тысяч рублей. Дополнительные взносы принимаются суммами от 3 тысяч рублей (за исключением последних 90 дней). Проценты выплачиваются каждые 3 месяца и по истечении срока вклада, в зависимости от срока нахождения средств на нем. Все проценты можно снимать, но они увеличивают сумму вклада.

Вклад «Копилка+» оформляется на 6 месяцев по ставке 5% годовых, на 9 месяцев – 5,25% годовых, на год – 5,75% годовых. Открыть его можно любым удобным способом – в мобильном приложении BL-online, интернет-банке Faktura.ru или в офисах банка.

Для тех, кто не планирует пополнять вклад и снимать с него деньги, предусмотрен продукт «Капиталъ» с сохранением выплаченных процентов. Сумма взноса – от 30 тысяч рублей, срок – 1,5 года. По окончании срока вклада взнос вместе с процентами перечисляется на отдельный счет. Ставка зависит от способа и срока размещения средств. При самостоятельном открытии через приложение BL-online или интернет-банк Faktura.ru ваш доход будет рассчитываться следующим образом:

5,5% годовых за первые 90 дней,

5,25% годовых – с 91 по 180 день,

5% годовых – 181-270 дней,

4,75% годовых – 271-360 дней,

4,5% годовых – 361-450 дней,

5,5% годовых – 451-540 дней.

Если вы откроете вклад «Капиталъ» в офисе, то ставки будут ниже на 0,25 п.п. Посчитать свой примерный доход можно на сайте, выбрав сумму и срок вклада.

В Банке «Левобережный» (ПАО) также есть специальный вклад «Персона» для клиентов, оформивших бизнес-кейс с дебетовой картой на выбор: Visa Infinite/Platinum, Mastercard Black Edition/Platinum. Вы самостоятельно выбираете сумму вклада, которая равна неснижаемому остатку – 1, 3 или 5 млн рублей. В зависимости от этого действуют разные схемы начисления процентов: по ставке 5,75%, 4,75% или 0,2% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Вклад «Персона» открывается на год. В течение первых 9 месяцев можно вносить суммы от 100 тысяч рублей. По необходимости их можно снимать. Для оформления вклада обращайтесь в ближайший офис банка. Телефон для справок: 8-800-3333-555.